Wenn man bedenkt, dass iOS 27 ohne Siri AI nach Deutschland kommt, fällt das Update ziemlich unspektakulär aus. Dennoch steht ab sofort iOS 27 auf dem iPhone 11 und neuer zum Download bereit und hat auch für deutsche Nutzer und Nutzerinnen neue Funktionen mit dabei.

Neu in der Fotos-App

Während andere Apps und KI-Assistenten unerwünschte Objekte in Fotos haargenau entfernen können, legt Apple erst mit iOS 27 nach und optimiert „Clean Up“ so, wie man es auch erwarten würde. Da im Hintergrund Gemini arbeitet, lassen sich Personen, Objekte und mehr zuverlässig aus Fotos per Knopfdruck entfernen. Und im Vergleich zu vorher ist das Feature mindestens doppelt so gut, wenn nicht sogar dreimal besser.

Darüber hinaus lassen sich Fotos mit Apple Intelligence weiter bearbeiten. Mit „Erweitern“ könnt ihr ein Foto „größer“ ziehen, wobei die AI den Hintergrund selbst anpasst. Mit „Reframing“ lässt sich ein Foto bei der Nachbearbeitung aus einer anderen Perspektive zeigen.

iOS 27 macht alte iPhones schneller

Apple betont, dass iOS 27 Feintuning betreibt, sodass Apps zum Beispiel bis zu 30 Prozent schneller starten und Datenübertragungen mit AirPods bis zu 80 Prozent schneller sind. Darüber hinaus gibt es Anpassungen beim Liquid-Glass-Design, das sich jetzt noch feiner justieren lässt.

Alles sorgt dafür, dass auch ältere iPhones von diesem Update profitieren.

Das ist neu in Safari

Apples Safari-Browser bekommt die Möglichkeit, Tabs nach Themen zu sortieren, sodass ähnliche Tabs automatisch zusammengefasst werden. Des Weiteren kann Safari Push-Nachrichten senden, wenn sich auf einer Webseite die Preise ändern und die Artikelverfügbarkeit gegeben ist. Praktisch ist auch, dass ihr eigene Safari-Erweiterungen erstellen könnt, indem ihr die Funktion einfach mit natürlicher Sprache beschreibt.

Alle neuen Funktionen in iOS 27

Siri AI (alle iPhone 16-Modelle und neuer, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) – NICHT FÜR DEUTSCHLAND

Eine leistungsfähigere und dialogorientiertere Version von Siri wird gerade für Nutzer ausgerollt. Sie hilft dir dabei, das zu finden, was du brauchst, und mehr zu erledigen – dank Funktionen wie dem Verständnis des persönlichen Kontexts, App-Aktionen, der Erkennung von Bildschirminhalten und dem Zugriff auf umfangreiches Allgemeinwissen

Das neue Spracherlebnis bietet ausdrucksstärkere und natürlicher klingende Stimmen. Du kannst Ausdrucksstärke und Sprechtempo individuell anpassen, um Siri für dich persönlicher zu gestalten – dank leistungsstarker Modelle direkt auf dem Gerät bei den iPhone Air- und iPhone 17 Pro-Modellen und neueren

Die eigene Siri-App bietet eine einfache Möglichkeit, eine bestehende Unterhaltung wieder aufzunehmen oder eine neue zu starten, und synchronisiert Unterhaltungen über deine Apple-Geräte hinweg privat mit iCloud

Der Siri-Modus in der Kamera-App integriert „Visual Intelligence“ in die Kamera-App, sodass du Fragen stellen und Aktionen ausführen kannst, die sich auf das beziehen, was gerade vor dir ist – zum Beispiel eine Rechnung aufteilen oder Nährwertangaben für ein Gericht nachschlagen

Mit „Schreiben mit Siri“ kannst du praktisch überall, wo du tippst, einen Entwurf von Grund auf erstellen, das Geschriebene bearbeiten oder Feedback von Siri erhalten. In „Nachrichten“ und „Mail“ passt Siri deinen Schreibstil an deine Beziehungen an und verwendet einzigartige Formulierungen und Satzzeichen, die du zuvor in deinen Unterhaltungen mit diesen Personen verwendet hast

Apple Intelligence app-übergreifend (alle iPhone 16-Modelle und neuer, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Fotos

Mit „Spatial Reframing“ kannst du die Bildkomposition eines Fotos nach der Aufnahme anpassen, indem du die Kameraposition virtuell veränderst

Das „Erweitern“-Werkzeug erweitert Bilder intelligent über ihre Ränder hinaus mit realistischer Füllung, sodass du den Horizont begradigen, das Seitenverhältnis ändern oder mehr Platz um ein Motiv herum schaffen kannst

„Clean Up“ unterstützt das Entfernen noch größerer Objekte mit realistischeren, hochwertigeren Ergebnissen, und du kannst zwischen dem „Fast“-Modus für kleine Makel und „High Quality“ für komplexere Bearbeitungen wählen

Safari

„Organize by Topic“ nutzt Apple Intelligence, um deine Tabs zu sortieren, indem es Webseiten analysiert und ähnliche Tabs automatisch zusammenfasst

„Benachrichtige mich“ kann eine Webseite regelmäßig auf Aktualisierungen überprüfen, wie z. B. Preisänderungen und Artikelverfügbarkeit

Mit „Erweiterung beschreiben“ kannst du eine benutzerdefinierte Erweiterung mithilfe natürlicher Sprache erstellen, um die Darstellung der Inhalte oder die Formatierung einer Website anzupassen

Image Playground und Kurzbefehle

Der brandneue „Image Playground“ nutzt ein neues generatives Modell, um hochwertige Bilder in praktisch jedem Stil zu erstellen – einschließlich fotorealistischer Darstellungen. Du kannst deine Bilder per Touch und mit natürlicher Sprache bearbeiten sowie Hintergrundbilder für den Sperrbildschirm und Kontaktposter mit personalisierten Vorschlägen generieren

Mit „Describe a Shortcut“ kannst du mit natürlicher Sprache eine Verknüpfung erstellen oder eine bestehende verfeinern

Home

Zusammengefasste Aktivitätsbenachrichtigungen bündeln verwandte Benachrichtigungen von verschiedenen Zubehörgeräten zu einer einzigen Benachrichtigung

Videobeschreibungen für „HomeKit Secure Video“-Aufnahmen fassen für berechtigte iCloud+-Abonnenten zusammen, was in einem Clip passiert

Mit der Kameraclip-Suche kannst du bestimmte Momente deiner „HomeKit Secure Video“-Kameras finden, indem du in der „Home“-App oder über Spotlight suchst, wenn du einen berechtigten iCloud+-Tarif hast

Kalender, Mail, Telefon

Mit „Ereignis im Kalender beschreiben“ kannst du mithilfe natürlicher Sprache ein Ereignis erstellen, und Details wie Uhrzeit, Ort, Eingeladene und Ereignistitel werden mithilfe von Apple Intelligence ausgefüllt

Vorschläge in „Mail“ helfen dir, basierend auf dem Kontext deiner E-Mails Maßnahmen zu ergreifen, z. B. eine Wegbeschreibung zu einem Restaurant zu erhalten, das du reserviert hast

„Anrufkontext“ in der „Telefon“-App erkennt, wenn du mit bestimmten Unternehmen sprichst, und zeigt proaktiv relevante Informationen aus deinen Apps an, wie z. B. einen Bestätigungscode oder eine Reservierungsnummer

Barrierefreiheit

Zu den Verbesserungen bei VoiceOver gehören ein detaillierteres und kontextbezogenes Bildverständnis für Fotos, Diagramme und Screenshots, eine dialogorientierte Bedienung, mit der du Fragen zu deinem Bildschirm oder deiner Umgebung stellen kannst, sowie eine neue Möglichkeit, über die Integration einer Aktionsschaltfläche schnell Antworten zu erhalten

Eine verbesserte Lupe bietet visuell eingeschränkten Nutzern dialogorientierte visuelle Unterstützung mit einer kontrastreichen Benutzeroberfläche und App-Steuerung in natürlicher Sprache für das Zoomen und andere Lupe-Funktionen

Ein intelligenterer „Accessibility Reader“ nutzt künstliche Intelligenz, um eine bessere Textbereinigung und -formatierung, die Darstellung von Bildern und Tabellen, Zusammenfassungen auf Abruf sowie Übersetzungen zu bieten

Flexible Eingabemöglichkeiten bei der Sprachsteuerung helfen dir, dein Gerät nur mit deiner Stimme zu bedienen, indem du Elemente auf dem Bildschirm mit deinen eigenen Worten beschreibst, wie zum Beispiel „Tippe auf das Zahnrad“ oder „Tippe auf die Schaltfläche oben rechts“

Und vieles mehr, darunter zusätzliche Möglichkeiten zum Erstellen und Bearbeiten von Genmoji, automatische Rechtschreibprüfung sowie eine genauere Diktatfunktion mithilfe eines geräteinternen Modells auf dem iPhone Air und den iPhone 17 Pro-Modellen sowie neueren Modellen

Kindersicherheit

Dank einer verbesserten Einrichtungsfunktion für neue Kinderkonten können Eltern genau festlegen, auf welche Apps ihre Kinder zugreifen dürfen, wenn sie ein iPhone für ihr Kind einrichten

Mit „Zum Stöbern fragen“ haben Eltern die Möglichkeit, jede neue Website zu genehmigen, bevor ihr Kind sie aufrufen kann

Erweiterte Schutzmaßnahmen für die Kommunikationssicherheit helfen dabei, einzugreifen, bevor Kinder blutige oder gewalttätige Inhalte in geteilten Bildern und Videos sehen

Mit „Zeitkontingenten“ können Eltern Grenzen festlegen, wie lange Kinder Apps in den Bereichen Unterhaltung, Spiele und soziale Medien nutzen dürfen – dabei bieten sie Anleitungen, die auf Expertenforschung basieren und auf das Alter jedes Kindes zugeschnitten sind

Über „Zeitpläne“ können Eltern festlegen, auf welche Apps ihre Kinder zu verschiedenen Tageszeiten sowie an Wochentagen und am Wochenende zugreifen dürfen

Die überarbeiteten „Bildschirmzeit“-Einstellungen bieten Eltern auf einen Blick Informationen darüber, wie ihre Kinder ihre Geräte nutzen, sowie Steuerungsmöglichkeiten, um den Zugriff mit nur wenigen Fingertipps anzupassen

Systemverbesserungen