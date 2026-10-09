Zuverlässiges WLAN ist immer wichtiger, immerhin setzten fast alle Dienste eine Online-Verbindung voraus. Wer in den eigenen vier Wänden das eigene WLAN optimieren und beschleunigen will, wirft jetzt einen Blick auf das neue Flaggschiff-Produkt: der devolo WiFi 7 BE9300.

Tempo satt dank Triband

Die neue 9300er-Serie funkt gleichzeitig auf drei Frequenzbändern, nämlich 2,4, 5 und 6 GHz, und erreicht damit bis zu 9.300 Mbit/s. Die Kanalbreite beträgt bis zu 320 MHz, sechs Antennen sorgen für den Empfang. Dazu kommen WLAN-7-Features wie 4K-QAM, Multi-Link Operation und Multi-RU Puncturing, die mehr Tempo, mehr Kapazität für viele Geräte und kürzere Reaktionszeiten bringen sollen. Ältere Standards bis 802.11a/b/g/n/ac/ax werden ebenfalls unterstützt.

Mesh für lückenlose Abdeckung

Im Mesh-Verbund bilden mehrere Zugangspunkte ein eng verzahntes Funknetz, sodass auch in verwinkelten Wohnungen oder Büros keine Funklöcher bleiben. Technisch helfen dabei unter anderem Access Point Steering, Band Steering, bidirektionales Multi-User-MIMO und OFDMA.

Die Mesh-Kits kommen vorkonfiguriert ins Haus und sind kurz nach dem Einstecken startklar. Auch der separat erhältliche Router ist schnell eingerichtet: per LAN-Kabel ans Glasfasermodem oder Modem anschließen, dann per devolo Home Network App oder Web-Interface konfigurieren. Praktisch: Die Geräte lassen sich wahlweise als Router, Access Point oder Mesh-System betreiben, und der Modus kann jederzeit gewechselt werden. Zudem arbeitet der Router mit allen aktuellen devolo-Komponenten sowie mit Modems, ONTs und Routern anderer Hersteller zusammen.

Preise und Verfügbarkeit

Router (1 Stück): 249,90 Euro

Mesh 2-Pack: 479,90 Euro

Mesh 3-Pack: 699,90 Euro

Mesh Extension: 249,90 Euro

auf der devolo Webseite entdecken

Ausgestattet sind die Geräte außerdem mit einem 2,5-Gbit/s-Anschluss (WAN/LAN) und drei 1-Gbit/s-LAN-Ports, WPA2 und WPA3, Firewall, QoS und Gäste-WLAN. VPN, Zeitsteuerung und Parental Control sollen per Update folgen.