iPhone Duo: Apple zieht einige Liefertermine vor

Der Vorbestellstart des iPhone Duo war für Apple ein voller Erfolg, denn binnen weniger Minuten waren alle Geräte vergriffen. Die Lieferzeit stieg rasant an, sodass man zum aktuellen Zeitpunkt bis Ende Januar 2027 warten muss! Doch etwas Hoffnung gibt es, denn zahlreiche Kundinnen und Kunden berichten, dass Apple die Lieferung vorzieht.

Berichte aus Deutschland gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht, daher prüft gerne, ob sich euer Lieferdatum zum Guten nach vorne korrigiert hat. Die Nutzerstimmen stammen vor allem aus den USA und Japan, in denen sich der Liefertermin von Dezember auf November korrigiert hat, sodass die Wartezeit etwas kürzer ist. Auch aus weiteren Ländern häufen sich mittlerweile erste Meldungen, die auf eine leichte Entspannung hindeuten.

Liefertermine doch früher als gedacht

Gut möglich, dass Apple knapper statt großzügig kalkuliert hat und tatsächlich mehr Geräte zur Verfügung stehen, die jetzt ein paar Wochen früher ausgeliefert werden können. Am generellen Umstand, dass das iPhone Duo schwer zu bekommen ist, ändert sich allerdings nichts. Der Apple Online Store listet weiterhin den 25. Januar 2027 als frühesten Termin, doch auch hier wissen wir aus der Vergangenheit, dass es oftmals etwas schneller geht. Apple gibt lieber späte Termine an, die sich dann nach vorne korrigieren lassen als umgekehrt.

Obwohl zwischen Vorbestellung und Auslieferung nur eine Woche liegt, könnte sich die Verfügbarkeit je nach Region teils verbessert haben. Sobald neue Chargen und Verfügbarkeiten vorhanden sind, kann Apple schneller liefern. Schnell heißt hier allerdings lediglich, dass die Bestellung ein bis zwei Wochen früher ankommt. Wer sehnsüchtig auf das iPhone Duo wartet, nimmt die vorgezogene Lieferzeit natürlich sehr gerne mit. Eine Garantie auf einen früheren Liefertermin gibt es jedoch leider nicht.