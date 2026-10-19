Die Tage werden kürzer, die Nächte kühler: Eine heiße Tasse Tee oder Kaffee macht die dunkle Jahreszeit angenehmer, oder? Damit der Tee oder der Kaffee auch immer heiß bleibt, gibt es jetzt den neuen Ember Mug 3. Hierbei handelt es sich um eine Tasse mit Akku, die den Inhalt über mehrere Stunden warm hält, solange man daran nippt.

Die Idee ist nicht neu, denn 2016 ist die erste Generation und 2019 die zweite Generation gestartet. Während ich die erste smarte Tasse ausgelassen habe, könnt ihr euch gerne noch einmal in meinen Testbericht zum Ember Mug 2 klicken. Doch was macht der Ember Mug 3 jetzt besser?

Das sind die Neuerungen beim Ember Mug 3

Zuvor musste man die gewünschte Temperatur immer per App einstellen, allerdings bietet der Ember Mug 3 jetzt neue Möglichkeiten direkt am Boden der Tasse. Hier stehen nämlich fünf voreingestellte Temperaturen zur Auswahl bereit, um sich den Griff zum Smartphone zu sparen. Allerdings verstehe ich nicht, warum sich der Knopf unter der Tasse befindet. Somit muss man die Temperatur vor dem Befüllen der Tasse einstellen, damit man diese nicht mit heißem Inhalt neigen muss. Der neue Knopf ist zwar eine willkommene Neuerung, die Platzierung davon aber durchaus fragwürdig. Da muss ich doch glatt an die Magic Mouse von Apple denken …

Neu ist auch ein LED-Display auf der Tasse, das sowohl die eingestellte Temperatur als auch die Akkulaufzeit anzeigt. Darüber hinaus ist der Ember Mug 3 die erste smarte Tasse, die auch in die Spülmaschine darf. Des Weiteren gibt es einen Schiebedeckel, der das Verschütten verhindern soll.

Wer seinen Tee oder Kaffee gerne mal vergisst, kann die Temperatur mit dem Ember Mug 3 hoch halten. Laut Angaben des Unternehmens soll eine Akkuladung ausreichen, um ein Getränk rund drei Stunden warm zu halten.

So teuer ist der Ember Mug 3

Der Ember Mug 3 ist in zwei Größen mit 295 oder 414 Milliliter erhältlich. Während es die kleine Tasse nur in Schwarz und Weiß gibt, bietet Ember die große Variante auch in Sage Green, Sandstone, Salt Blue, Matcha Green, Lavender und Powder Blue an. Die kleine Tasse kostet 129,95 US-Dollar, die große wird für 149,95 US-Dollar verkauft. Hierzulande ist der Verkaufsstart noch nicht erfolgt. Sobald die Verfügbarkeit bei uns gegeben ist, informieren wir euch umgehend.