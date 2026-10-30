Wochenend-Gewinnspiel: 2x Laden, 2x Halten

Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, startet wie jede Woche unser Gewinnspiel, das bis Sonntag läuft. Diesmal habe ich gleich vier kleine Pakete, die einer von euch gewinnen kann. Von der Marke Lisen gibt es ein Doppelpack Powerbanks sowie ein Doppelpack iPhone-Halter.

Die MagSafe Powerbank bietet jeweils 10.000 mAh, bis zu 65 Watt Output und integriert sogar ein praktisches USB-C-Kabel. Da auch Qi2.2 mit 25 Watt an Bord ist, lädt sie das iPhone besonders schnell auf. Die Powerbank ist zwar etwas dicker, bietet durch den Einsatz zylindrischer Batterien aber mehr Sicherheit. Egal ob unterwegs oder zu Hause, die beiden Powerbanks versorgen Smartphone und Tablet auch unabhängig von einer Steckdose mit Strom.

Angebot LISEN Qi2.2 25W MagSafe Powerbank, 10000mAh 65W PD Schnellladen, Laptop Powerbank... 25W Qi2.2 Magnetladung Kompatibel mit MagSafe: Ausgestattet mit dem neuesten Qi2.2 Standard bietet diese Powerbank bis zu 25W kabellose Schnellladung...

Notfall-Ladung für Laptops: Diese Powerbank Laptop liefert eine stabile 45W PD-Dauer-Schnellladung und kurzzeitig bis zu 65W Spitzenleistung...

Des Weiteren ist die MagSafe-Autohalterung mit in der Verlosung, die ihr aber nicht zwingend nur im Auto nutzen könnt. Mit einem Klebepad könnt ihr die Station sicher fixieren, den Ring aufklappen und das iPhone mit MagSafe anbringen. Es handelt sich um eine reine Halterung, die auf eine Lademöglichkeit verzichtet. Da als Material Metall zum Einsatz kommt und das Scharnier hochwertig ist, hält das iPhone sicher und wackelt nicht. Neben dem Einsatz im Auto könnte ich mir die Halterung auch in der Küche vorstellen, um Rezepte freihändig ablesen zu können.

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So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr nur bis Sonntag, 1. November, um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Auf wie viel Prozent kann die Powerbank das iPhone 18 Pro Max kabellos innerhalb von 30 Minuten aufladen?

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir Anfang der kommenden Woche ein Doppelpack der Kopfhörer. Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir anschließend in unserem News-Ticker bekannt.