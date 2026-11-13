Das Wochenend-Gewinnspiel mit der KUXIU D5

Wer ein iPhone besitzt, kauft sich auch schnell eine Apple Watch oder die AirPods. Damit die Geräte immer mit Storm versorgt sind, bietet sich eine 3-in-1-Ladestation an, um auf drei einzelne Kabel verzichten zu können. Ich habe euch die KUXIU D5 schon ausführlich vorgestellt, die sogar eine aktive Kühlung bietet, um das iPhone beim Laden kühl zu halten.

Mit Qi2 und 25 Watt erfolgt die Aufladung zudem fix. Der eingebaute Lüfter, der sich auch deaktivieren lässt, sorgt dafür, dass das iPhone nicht zu heiß wird, um dadurch den Akku zu schonen. Gleichzeitig könnt ihr das iPhone im Hoch- oder Querformat aufstellen, sodass ihr Benachrichtigungen einsehen oder Videos anschauen könnt.

Ist die Ladefläche aufgeklappt, lassen sich die AirPods dahinter ablegen und aufladen. Damit der Ladepuck für die Apple Watch keinen Platz wegnimmt, könnt ihr diesen bei Bedarf ausfahren. Auch hier gibt es die schnellstmögliche Aufladung, insofern die Apple Watch dies unterstützt. Als nettes Extra ist das Display zu nennen, das nicht nur eine Ladeanzeige in Echtzeit bietet, sondern auch einen Standby-Modus mit Uhrzeit.

Alle Details könnt ihr in meinem Testbericht der rund 80 Euro teuren Station nachlesen. Da ich ohnehin zu viele solcher Stationen besitze, verlose ich gerne mein Exemplar. Mit dabei ist auch ein Netzteil als auch ein USB-C-Kabel.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, müsst ihr nur bis Sonntag, 15. November, um 23:59 Uhr eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden und im Betreff die folgende Frage richtig beantworten:

Aus welchen Materialien ist die KUXIU D5 gefertigt?

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir Anfang der kommenden Woche die coole Ladestation von KUXIU. Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir anschließend in unserem News-Ticker bekannt.