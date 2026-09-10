iPhone Duo: Die ersten Eindrücke im Hands-On

iPhone Fold und iPhone Ultra standen zur Diskussion, am Ende ist es doch das iPhone Duo geworden. Das One More Thing der ersten Keynote von John Ternus als CEO von Apple. Er dürfte als ehemaliger Hardware-Chef einen nicht ganz unbeträchtlichen Anteil an der Entwicklung des ersten faltbaren iPhones gehabt haben.

Wie die Keynote gezeigt hat, hat Apple aber nicht nur die Hardware bis ins letzte Detail ausgereizt. Auch die Software hat man bis ins kleinste Detail auf die neuen Möglichkeiten angepasst. Ich war schon lange nicht mehr so gespannt, ein Apple-Gerät selbst ausprobieren zu dürfen.

Die Hands-On-Eindrücke aus dem Steve Jobs Theatre

Die nach Cupertino in den Apple Park eingeladenen Medienvertreter konnten das iPhone Duo nach der Vorstellung bereits kurz ausprobieren. Wir haben stellvertretend für die zahlreichen Clips drei Kandidaten für euch herausgesucht, die das Gezeigte ziemlich gut zusammenfassen – darunter auch ein deutschsprachiger Beitrag.