iPhone Duo: Die ersten Eindrücke im Hands-On

iPhone Fold und iPhone Ultra standen zur Diskussion, am Ende ist es doch das iPhone Duo geworden. Das One More Thing der ersten Keynote von John Ternus als CEO von Apple. Er dürfte als ehemaliger Hardware-Chef einen nicht ganz unbeträchtlichen Anteil an der Entwicklung des ersten faltbaren iPhones gehabt haben.
Wie die Keynote gezeigt hat, hat Apple aber nicht nur die Hardware bis ins letzte Detail ausgereizt. Auch die Software hat man bis ins kleinste Detail auf die neuen Möglichkeiten angepasst. Ich war schon lange nicht mehr so gespannt, ein Apple-Gerät selbst ausprobieren zu dürfen.
Die Hands-On-Eindrücke aus dem Steve Jobs Theatre
Die nach Cupertino in den Apple Park eingeladenen Medienvertreter konnten das iPhone Duo nach der Vorstellung bereits kurz ausprobieren. Wir haben stellvertretend für die zahlreichen Clips drei Kandidaten für euch herausgesucht, die das Gezeigte ziemlich gut zusammenfassen – darunter auch ein deutschsprachiger Beitrag.
Kommentare 8 Antworten
Vor allem fand ich es schön und notwendig, dass es endlich mal wieder ein „One more thing” gab, das den Ausdruck auch verdient hat! Endlich mal wieder was Neues anstatt andauernder Produktpflege und Upgrades only! Jetzt sind Foldables ja tatsächlich nichts Neues, aber man darf schon gespannt sein, wie Apple sie weiterentwickelt und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben! Vielleicht schafft es Apple ja auch dieser Sparte endlich mal ein bissl Schwung zu verleihen, denn nach meinem Eindruck dümpeln die Foldables so vor sich hin, ohne das es richtig Leben darin gibt…
Gabs letztes Jahr auch, auch wenn viele das iPhone Air nicht als solches ansehen. So war es trotzdem das One More Thing.
Bei wem hat es den „will-ich-haben“-Nerv getroffen?
Mich hat es irgendwie nicht hinter dem Ofen vorgeholt auch wenn es ein schönes Stück Hardware ist. Geht es nur mir so?
Ich hatte neulich das Gegenstück von Samsung in der Hand. Der Formfaktor ist schon nice. Apple hat sofort verstanden, dass der Formfaktor nur funktioniert, wenn die Bedienung und die Apps entsprechend angepasst sind. Das finde ich richtig gut.
Und obwohl ich mein 12.9 iPad Pro gerne gegen etwas deutlich kleineres tauschen würde, so fixt mich das Duo bisher nicht genug. Ich traue dem Klappmechanismus und der Folie (noch) nicht und warte erstmal ab, was die Userschaft so alles mit dem Teil erlebt.
Bei mir auch nicht
Swit 2 Jahren nehme ich ins Haushaltbudget ein neues iPhone mit auf
Für das was ich es nutze und wie teuer die Preise sind reines Luxusgut.
Auch bei der Uhr hätte ich Budget und auch da keine Innovation was mich reizt
Geht also nicht nur dir so
Sehe bei mir kein Usecase und extra eines nun mir künstlich erschaffen tue ich nicht. War bei der Apple Vision Pro auch schon so und ist bei den AirPods Max auch so. Finde ich aber nicht schlimm, ich muss nicht alles kaufen nur weil ein Apple Logo drauf ist.
So kann ich ganz entspannt auf nächstes Jahr warten und mir anschauen was Apple zum 20tigsten Geburtstag des iPhones bringen wird.
Hier ich, bin schuldig!
Finde den Formfaktor einfach nur fantastisch.
Und man sieht das Apple sich auch Gedanken zur Bedienung gemacht hat und nicht wie bei Samsung ein Android drübergebügelt hat.
Jetzt mal erste Videos abwarten und das Gerät mal im Detail betrachten.
Am 16 Okt. ist dann der Tag der Entscheidung gekommen.
Wenn man überlegt, dass man für diese ‚Spielerei‘ auch ein iPhone, MacBook Neo und iPad bekommt