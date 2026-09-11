iPhone Duo: Der Name hat einen bestimmten Grund

Solltet ihr heute Abend noch ein paar Minuten Zeit mitbringen, schaut gerne mal auf YouTube vorbei. Natürlich nicht nur für unseren Kanal, sondern auch für das aktuelle Interview von Tom’s Guide und TechRadar mit dem neuen Apple-CEO John Ternus und dem Marketing-Chef Greg Joswiak.

Natürlich geht es in dem Video auch um das neue iPhone Duo. In der Gerüchteküche hieß das ja zunächst iPhone Fold und dann iPhone Ultra. Aber wie ist es überhaupt zu diesem Namen gekommen?

„Es heißt aus einem bestimmten Grund iPhone Duo“, erklärt Greg Joswiak. „Es ist gewissermaßen zwei Produkte. Es ist dein iPhone, die vertraute Erfahrung, die du gewohnt bist – und dann klappst du es auf und hast dieses riesige Display, und es ist eine völlig neue Erfahrung, eine ganz neue Welt.“

Genau wie beim iPad, das sich damals nicht einfach nur wie ein großes iPhone anfühlen sollte, verfolgte man auch für das iPhone Duo ein ganz klares Ziel. „Es geht darum: Wie nutzt man diese größere Arbeitsfläche besser aus?“ Und genau das hat man in der Keynote ziemlich eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Warum hat Apple dafür so lange gebraucht?

Andere Hersteller bieten faltbare Smartphones schon seit vielen Jahren an. Apple hat sich mit der Entwicklung viel Zeit gelassen, aber das natürlich nicht ohne Grund. „Für uns geht es immer darum, wann wir das Gefühl haben, dass eine Produktidee unseren Ansprüchen an Qualität, Haltbarkeit und Design genügt“, erklärt John Ternus.

Dabei ging es nicht nur um die Konstruktion des Scharniers, sondern auch um das innere Display, das beim Zuklappen des iPhone Duo immer und immer wieder geknickt wird. „Bei dem inneren Display ist die oberste Oberfläche – anders als bei einem herkömmlichen Telefon – keine Glasoberfläche. Es ist eine Polymeroberfläche“, beschreibt Ternus die von Apple entwickelte Zusammensetzung.

Das Display sei bei vielen günstigeren Modellen das Problem. „All diese Oberflächen da draußen fühlen sich einfach wie billiges Plastik an. Sie fühlen sich beim Berühren nicht gut an. Sie sind irgendwie wellig und faltig und all diese Dinge“, findet Ternus. „Und unsere Nano-Textur beseitigt das alles einfach. Es ist wunderbar flach. Es fühlt sich großartig an. Und es ist unglaublich haltbar.“