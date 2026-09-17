Alles neu in iOS 27.2 Beta 1

Nachdem iOS 27 für alle zum Download bereitsteht, geht es mit der Testphase von iOS 27.2 weiter. Warum Apple iOS 27.1 auslässt, haben wir hier schon erklärt. Doch welche Neuerungen lassen sich in der neuen Beta-Version entdecken?

Neue Health-App

Wie angekündigt, testet Apple eine neue Health-App, die gesammelte Daten deutlich besser und attraktiver aufbereitet. In diesem Artikel könnt ihr euch die Änderungen durchlesen sowie ein englisches Video zur neuen App ansehen.

Geburtstagserinnerung in der Telefon-App

Wenn die Telefon-App bei einem aktiven Anruf einen Geburtstag erkennt, gibt es eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Display, um diesen nicht zu vergessen. Gleichzeitig könnt ihr eine hübsche Animation sehen.

Neue Optionen für CarPlay Ultra

CarPlay Ultra fehlt immer noch, allerdings integriert die neue Beta-Version mehr Optionen für Hintergrundbilder, Anzeigenstil und Farbe. Der Code deutet darauf hin, dass sich die Ambientebeleuchtung in unterstützten Fahrzeugen ebenfalls an die Farbe des ausgewählten Designs anpasst.

Siri AI in neuen Sprachen

Da Siri AI so schnell nicht nach Deutschland kommt, macht Apple Siri AI erst einmal in den folgenden Sprachen verfügbar: Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch.

Apple TV App mit Profilen

Die vom Apple TV bekannten Profile halten mit iOS 27.2 Einzug auf dem iPhone.

Apple Music

In der Musik-App wurden einige der roten Akzente entfernt. Die Schaltflächen „Wiedergabe“ und „Zufallswiedergabe“ in der Mediathek sind nun schwarz statt rot, ebenso wie alle Symbole neben den Bereichen der Mediathek.

App Tracking Transparency

Laut den Versionshinweisen von Apple zu diesem Update unterstützt die App-ATT eine alternative, erweiterte Abfrage für Nutzer in der EU sowie eine jährliche erneute Abfrage. Die alternative Abfrage ist für Nutzer in Frankreich, Deutschland, Italien, Polen und Rumänien erforderlich.