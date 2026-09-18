Postbank BestSign jetzt einfach per iPhone-NFC-Scan einrichten

Ich freue mich ja jedes Jahr auf ein neues iPhone, doch der Umzug von Konten und Apps macht einfach keinen Spaß, da die neuen iPhones erneut als vertrauenswürdiges Gerät angelernt werden müssen. Je nach Bank ist das ziemlich kompliziert und oftmals mit einer erneuten Zusendung eines Briefs mit QR-Code verbunden. Überraschenderweise macht es die Postbank jetzt deutlich einfacher.

BestSign einfach per NFC-Scan auf dem iPhone aktivieren

Bei der Postbank hört das Sicherheitsverfahren auf den Namen BestSign. Per App lassen sich so Logins oder Überweisungen bestätigen. Und die Einrichtung ist fortan deutlich komfortabler, da weder ein Brief noch ein QR-Code nötig sind. Die Postbank nutzt fortan die Postbank Card und das iPhone, um per NFC-Scan das BestSign-Verfahren einzurichten und zu aktivieren. Dafür gilt es die Karte lediglich an die obere Seite des iPhones zu halten, damit der NFC-Sensor Daten auslesen und bestätigen kann.

Die Postbank setzt die neue Funktion pünktlich zum Start der neuen iPhone-18-Pro-Modellreihe um, sodass der Umzug der Daten und Logins deutlich einfacher ausfällt.