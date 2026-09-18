Unicode 18.0 ist da: Diese neun neuen Emojis kommen aufs iPhone

Das Unicode-Konsortium hat Unicode 18.0 offiziell veröffentlicht und damit auch neun neue Emoji-Motive verabschiedet. Künftig dürfen sich Nutzer und Nutzerinnen unter anderem auf eine Essiggurke, einen Leuchtturm, einen Meteor und das sogenannte „Cracking Face“ freuen. Ebenfalls neu sind ein Monarchfalter, ein Radiergummi, ein Netz mit Griff sowie zwei Daumen-Gesten, die nach links und rechts zeigen.

Gerade die beiden neuen Daumen-Emojis könnten sich im Alltag als praktisch erweisen. Sie zeigen jeweils nach links beziehungsweise rechts und eignen sich damit beispielsweise, um auf Inhalte neben einer Nachricht oder einem Beitrag hinzuweisen. Für beide Gesten sind außerdem jeweils fünf Hautfarbenvarianten vorgesehen.

Streng genommen bringt Emoji 18.0 damit 19 neue Varianten. Die Zahl der von Unicode empfohlenen Emojis steigt unter Einbeziehung sämtlicher Varianten auf insgesamt 3.972. Eine Änderung gab es zudem während der Entwicklung: Ein ursprünglich geplantes Gesicht mit zusammengekniffenen Augen wurde gestrichen und durch das nun bestätigte „Cracking Face“ ersetzt. Alle neuen Emojis lassen sich auch bei Emojipedia einsehen.

Unicode 18.0 bringt deutlich mehr als Emojis

Die neuen Emojis sind allerdings nur ein kleiner Teil des Updates. Unicode 18.0 erweitert den gesamten Zeichensatz um 13.007 neue Zeichen. Damit umfasst der Unicode-Standard nun insgesamt 172.808 Zeichen. Hinzugekommen sind unter anderem weitere Schriftsysteme und neue Währungssymbole.

Wer die neuen Symbole bereits auf dem iPhone sucht, muss sich noch gedulden. Unicode legt lediglich die technischen Standards fest. Apple, Google, Samsung und andere Anbieter müssen anschließend eigene Emoji-Grafiken entwickeln und diese in ihre Betriebssysteme integrieren. Apple lässt sich dafür traditionell einige Monate Zeit.

Ein Blick auf die bisherige Vorgehensweise liefert einen Anhaltspunkt: Die Emojis aus Unicode 17.0 wurden erst mit iOS 26.4 im Frühjahr 2026 auf das iPhone gebracht. Für die neuen Motive aus Unicode 18.0 rechnet Emojipedia deshalb mit einer Apple-Integration im März oder April 2027. Die neuen Emojis könnten dann mit einem größeren Frühjahrs-Update für iOS 27 auf den Geräten landen.