Nextbase Gen 2: Serie-2-Dashcams bekommen kostenloses Software-Upgrade

Nextbase hebt seine Serie-2-Dashcams auf die nächste Software-Stufe. Mit „Gen 2“ erhalten die Modelle 322GW, 422GW, 522GW und 622GW zahlreiche neue smarte Funktionen. Das Interessante dabei: Die bestehende Hardware bleibt unverändert. Wer bereits eine kompatible Serie-2-Dashcam besitzt, muss also nicht neu kaufen, sondern kann die Neuerungen kostenlos über die aktualisierte Nextbase-App (App Store-Link) nutzen.

Ein Schwerpunkt des Updates ist die Nextbase Protection Platform. Die cloudbasierte Plattform bringt unter anderem den sogenannten „Witness Mode Lite“ und „Guardian Mode Lite“ auf die Serie 2. Damit wandern Funktionen, die bislang vor allem der höher positionierten Produktfamilie vorbehalten waren, nun auch in die älteren Modelle. Nextbase setzt dabei auf eine Kombination aus App, Cloud-Diensten, GPS und KI-gestützten Funktionen.

„Nexy“ ruft im Notfall Hilfe

Mit Witness Mode Lite lässt sich im Ernstfall per Sprachbefehl eine Benachrichtigung an einen hinterlegten Notfallkontakt auslösen. Nutzer und Nutzerinnen sagen dazu einfach „Nexy, starte Witness Mode“. Besteht eine Bluetooth-Verbindung, werden anschließend Standortinformationen per SMS und E-Mail übermittelt. Die Funktion soll vor allem dann helfen, wenn nach einem Unfall keine Zeit bleibt, das Smartphone oder die Dashcam manuell zu bedienen.

Der Guardian Mode Lite richtet sich an Situationen, in denen das Fahrzeug von jemand anderem gefahren wird, etwa von Familienmitgliedern, einem Parkservice oder einer Werkstatt. Berechtigte Personen können Geschwindigkeits- und Standortgrenzen festlegen. Werden diese überschritten oder tritt ein entsprechendes Ereignis ein, speichert die Dashcam automatisch mit Zeitstempel und GPS-Daten versehene Videoclips und informiert die entsprechenden Personen. Die Aufnahmen lassen sich anschließend über die neue App abrufen.

Schnellere Übertragung und neue Optik

Auch bei der täglichen Nutzung soll Gen 2 spürbare Verbesserungen bringen. QuickSend beschleunigt die Übertragung von Videodateien auf Smartphones, unter anderem durch kleinere Dateien und eine optimierte Backend-Logik. Dazu kommen eine vereinfachte Einrichtung und Kopplung mit aktuellen Smart-Geräten. Mit den sogenannten Nextbase Skins können Nutzer und Nutzerinnen ihre Dashcam-Aufnahmen außerdem mit visuellen Overlays versehen, bevor sie diese teilen.

Neu ist außerdem der Zugang zum Road Safety Club: Nextbase-User können sich freiwillig beteiligen und anonym Straßenbilder teilen, Schlaglöcher melden oder zur Verbesserung der Straßenkartierung beitragen. Dafür stellt Nextbase auch Prämien und weitere Vorteile in Aussicht. Die Serie 2 lässt sich zudem weiterhin mit Zubehör wie Heck- und Innenraumkameras, Rückfahrkamera, Polarisationsfilter, Hardwire Kit, Tasche und SD-Karten erweitern.

Die Basisfunktionen bündelt Nextbase im kostenlosen „Solo“-Modell. Enthalten sind unter anderem Guardian Mode Lite, Witness Mode Lite, Sprachsteuerung, intelligenter Parkmodus, das Herunterladen und Teilen von Videos sowie 30 Tage Cloud-Speicher und zwölf Monate Garantie. Wer mehr möchte, kann „Protect“ für 2,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro jährlich ohne Vertragsbindung buchen. Dann kommen unter anderem ein Notfall-SOS-Dienst, 180 Tage Cloud-Speicher und eine auf 36 Monate verlängerte Garantie hinzu. Weitere Informationen zu Nextbase-Produkten gibt es auf der offiziellen Website des Herstellers.