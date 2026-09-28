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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW40/2026

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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+++ Montag um 14:15 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++
Am Wochenende haben wir praktische Handwärmer von Xlayer verlost, die zusätzlich auch als Powerbanks genutzt werden können. Das nötige Losglück hatte Gloria, die bereits eine E-Mail von uns bekommen hat. Die nächste Chance gibt es wie immer ab Freitag.

+++ Montag im 14:10 Uhr – Neues Video von Apple +++
Apple hat auf seinem YouTube-Kanal ein neues Support-Video veröffentlicht. In dem zwei Minuten langen Clip erfahrt ihr, wie ihr die Gitter der AirPods reinigen könnt. Sollte man nach einigen Wochen definitiv mal tun.


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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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