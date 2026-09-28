appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW40/2026

+++ Montag um 14:15 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir praktische Handwärmer von Xlayer verlost, die zusätzlich auch als Powerbanks genutzt werden können. Das nötige Losglück hatte Gloria, die bereits eine E-Mail von uns bekommen hat. Die nächste Chance gibt es wie immer ab Freitag.

+++ Montag im 14:10 Uhr – Neues Video von Apple +++

Apple hat auf seinem YouTube-Kanal ein neues Support-Video veröffentlicht. In dem zwei Minuten langen Clip erfahrt ihr, wie ihr die Gitter der AirPods reinigen könnt. Sollte man nach einigen Wochen definitiv mal tun.