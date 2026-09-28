iPhone 18 Pro: Apple spart offenbar auch beim Display

Beim iPhone 18 Pro steht Apple offenbar an gleich mehreren Stellen unter Kostendruck. Nachdem Tests bereits Unterschiede beim verwendeten NAND-Speicher aufgedeckt haben, geraten nun die OLED-Displays ins Visier. Unabhängige Messungen deuten darauf hin, dass Samsung beim iPhone 18 Pro ein Panel liefert, das bei der Blickwinkelstabilität deutlich hinter dem Vorgänger zurückbleibt.

Konkret geht es um Samsungs G9N-OLED-Panel. Der chinesische Display-Tester Poorplayer hat auf Weibo JNCD-Messungen veröffentlicht, die einen auffälligen Unterschied zum G9N-Panel des iPhone 17 Pro zeigen. JNCD steht für „Just Noticeable Color Difference“ und beschreibt, ab wann eine Farbabweichung für das menschliche Auge wahrnehmbar wird. Beim iPhone 18 Pro wird dieser Wert laut den Messungen bereits bei rund 20 Grad Abweichung von der Blickachse erreicht.

Noch deutlicher wird der Unterschied bei größeren Blickwinkeln. Bei etwa 35 bis 40 Grad soll der JNCD-Wert auf knapp 3 steigen, bevor er anschließend wieder zurückgeht. Gleichzeitig verschieben sich die Farben stärker in Richtung Grün als beim Vorgängermodell. Das klingt zunächst nach einem Detail für Messwert-Nerds, macht sich aber durchaus bemerkbar, wenn man das Smartphone nicht exakt frontal betrachtet.

Samsung-Panel verliert seinen Vorsprung

Interessant ist vor allem der Vergleich mit der bisherigen Entwicklung. Samsungs G9N galt bei Apples Pro-Modellen bislang als besonders stark bei der Blickwinkelstabilität und lag in diesem Punkt vor den entsprechenden LG-Panels. Beim iPhone 18 Pro scheint dieser Vorsprung nun weitgehend verschwunden zu sein. Die Messungen zeichnen damit das Bild eines Panels, das sich in diesem Bereich eher auf durchschnittlichem Niveau bewegt.

Passend dazu gibt es Berichte über sinkende Panelpreise. Die koreanische Publikation The Elec berichtet, Apple habe für das OLED-Panel des iPhone 18 Pro Max einen Preis von rund 70 US-Dollar angesetzt. Im Extremfall könnten die Zulieferer demnach sogar auf 66,50 US-Dollar gedrückt werden. Zum Vergleich: Für das Panel des iPhone 17 Pro Max sollen noch rund 80 US-Dollar gezahlt worden sein, was einen möglichen Rückgang von knapp 20 Prozent bedeuten würde.

Auch beim Speicher gibt es Unterschiede

Ob der niedrigere Panelpreis tatsächlich für die schlechtere Blickwinkelstabilität verantwortlich ist, bleibt allerdings offen. Einen direkten Zusammenhang bestätigen die bisherigen Quellen nicht. Ähnlich sieht es beim Speicher aus: Tests des Bilibili-Kanals Homolab zufolge setzt Apple beim iPhone 18 Pro Max mit 1 und 2 TB auf QLC-NAND von SK Hynix, während 256 und 512 GB weiterhin TLC-Speicher verwenden. Sind die SLC- und TLC-Caches voll, können die Schreibgeschwindigkeiten bei längeren Belastungen deutlich einbrechen. Wie bei Messungen von Drittanbietern gilt zudem: Unterschiede zwischen einzelnen Produktionschargen sind möglich.