Navimow i105 Mähroboter für starke 649 Euro im Angebot

Bis auf den letzten Quadratzentimeter würden wir die Angaben des Herstellers nicht ausreizen, falls euer Garten aber 200 bis 500 Quadratmeter groß ist, dann bekommt ihr mit dem Navimow i105 einen richtig guten Mähroboter – und das zum Start in die Black Friday Woche zum besten Preis des Jahres.

Der ehemals knapp 1.000 Euro teure Mähroboter wird jetzt zum neuen Bestpreis verkauft. Direkt beim Hersteller bezahlt ihr 699 Euro (zum Angebot) und könnt zusätzlich den Gutscheincode NAVIMOWBF50 für einen weiteren Rabatt in Höhe von 50 Euro aktivieren. Damit landet ihr bei sehr guten 649 Euro.

Und ihr bekommt nicht nur den Mähroboter, sondern auch noch die zusätzliche Garage. Mit der Abdeckung für die Ladestation ist der Navimow i105E für Wind und Wetter gerüstet. Das sollte sich vor allem auf lange Sicht positiv bemerkbar machen. Bei Amazon ist der Navimow i105E mit Garage ebenfalls auf 649 Euro reduziert, hier sogar ohne zusätzlichen Code.

Navimow i105E + Garage Mit Gutscheincode NAVIMOWBF50 949 EUR 649 EUR jetzt kaufen

Das sind die Highlights des Navimow i105E

Der Mähroboter kommt, wie erwähnt, mit Flächen von bis zu 600 Quadratmetern klar. Damit dürfte er einen Großteil der deutschen Gärten beackern können, beispielsweise bis zu einer Größe von 15 x 40 Metern.

Das schafft der Navimow i105 übrigens ohne Draht, was die Einrichtung zum Kinderspiel macht. Er navigiert mit Hilfe einer kleinen GPS-Antenne, die in der Nähe der Ladestation aufgestellt wird. Falls ihr einen größeren Garten habt, könnt ihr den Mähroboter individuell programmieren und beispielsweise verschiedene Zonen an unterschiedlichen Tagen oder zu unterschiedlichen Uhrzeiten mähen lassen. Der Start kann dabei vollautomatisch oder auf Wunsch auch per App oder Sprachassistent erfolgen.

Seit seinem Verkaufsstart wird der Navimow i kontinuierlich weiterentwickelt. Mit dem Frühjahrs-Update 2025 erhielt er unter anderem eine neue „Weather Adaptive“-Funktion, die den Mähvorgang automatisch an Wetterbedingungen wie Regen, Schnee oder Hitze anpasst. Eine verbesserte Traktionskontrolle sorgt für mehr Stabilität auf schwierigem Untergrund, während die neue Kantenmähfunktion ein präzises Arbeiten entlang von Sperrzonen ermöglicht.

Der Navimow i105E ist ohne Zweifel einer der Mähroboter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt. Falls ihr euch jetzt schon für den Frühling vorbereiten wollt, schlagt bei diesem Angebot zu!