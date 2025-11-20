Signal: Beliebter Messenger erhält neues Umfragen-Werkzeug

Signal (App Store-Link) ist schon seit einigen Jahren mein Messenger der Wahl. Ich nutze den Messenger rege mit vielen Kontakten und hoffe, dass die Anwendung künftig noch mehr Nutzer und Nutzerinnen gewinnt. Nun hat das Entwicklerteam ein Update herausgebracht, das ein spannendes neues Feature mit sich bringt: Umfragen. Signal kann weiterhin gratis aus dem deutschen App Store geladen werden und steht in einer Version für das iPhone bereit. Auf dem iPad und dem Mac kann man auch entsprechende Varianten, die den Chatverlauf des iPhones spiegeln, herunterladen. In der Mobilversion nimmt Signal rund 180 MB an freiem Speicherplatz in Anspruch und benötigt iOS/iPadOS 15.0 oder neuer zur Installation. Auch eine deutsche Lokalisierung ist schon seit längerem vorhanden.

Bis zu zehn verschiedene Antwortoptionen möglich

In der nun im App Store vorliegenden Version 7.86.1 von Signal hat das Entwicklerteam eine bereits von anderen Messengern bekannte Funktion integriert, nämlich die Option, Umfragen mit mehreren Antwortmöglichkeiten zu erstellen. So lässt sich beispielsweise der beste Zeitpunkt für ein Meeting finden oder sich vor dem Abendessen nach Ernährungsbeschränkungen erkundigen.

Um eine Umfrage zu erstellen, tippt man beim Verfassen einer Nachricht in einem Gruppenchat auf die Schaltfläche „+“. Dann gibt man die Frage der Umfrage und bis zu zehn verschiedene Antwortmöglichkeiten ein, aus denen die Teilnehmenden wählen können. Sobald die Umfrage erstellt wurde, kann man festlegen, ob die Teilnehmenden für mehrere Optionen oder nur für eine Option stimmen können. Wenn man die Umfrage beenden möchte, um die Erfassung von Antworten zu beenden, tippt man einfach auf „Stimmen anzeigen“.

Umfragen sind durchgehend verschlüsselt und nur für Teilnehmende des Gruppenchats sichtbar. Nicht anonym hingegen sind die Antworten auf Umfragen, so dass jeder sehen kann, wer für welche Option in einer Umfrage gestimmt hat. Die neue Umfragen sind jetzt in den neuesten Versionen von Signal für Android, Desktop und iOS verfügbar.