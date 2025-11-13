Da ich auf eine klassische Klingel verzichtet habe, nutze ich schon seit vielen Jahren die smarte Türklingel von Aqara – zuerst die Aqara G4, danach die Aqara G410. In meinem Testbericht habe ich schon alle wichtigen Details zur G410 geteilt, allerdings möchte ich jetzt erneut auf die Klingel aufmerksam machen, da sie aktuell besonders günstig ist.

Jetzt im Angebot kaufen

Aqara Doorbell Camera Hub G410 + tink Basics White & Color E27 Bulb für nur 99,95 Euro (zum Angebot)

Falls auch du eine Türklingel zum Nachrüsten suchst, ist die Aqara G410 eine richtig gute Wahl. Sie kann wahlweise per Akku als auch über den Klingeldraht betrieben werden, sodass eine flexible Nutzung möglich ist. Obwohl die neue Aqara G410 eine 2K-Auflösung bietet, gibt es via Matter und Apple Home weiterhin nur 1080p. Das ist schade, aber hier muss Apple endlich mal was ändern.

Aqara G410 ist schnell einsatzbereit

Die Installation der Türklingel ist ziemlich simpel, da man sie kleben oder schrauben kann. Danach wird die Klingel auf den Untersatz geklemmt und mit einer kleinen Schraube „gesichert“. Optional steht noch ein Winkel zur Verfügung, wenn man den Blickwinkel optimieren möchte. Mit wenigen Handgriffen ist die G410 installiert und einsatzbereit – das ist wirklich sehr einfach.

Ich habe ja erwähnt, dass Apple Home die Auflösung beschränkt, allerdings nutze ich die Kamera dennoch via HomeKit. Da ich ohnehin für iCloud+ bezahle, finde ich die Steuerung via Home-App sehr komfortabel.

Der zugehörige Türgong ist ebenfalls flexibel einsetzbar, da er einfach über USB-C betrieben wird. Ist die Klingel in Apple Home eingebunden, können auch HomePods als Gong fungieren, sodass man die Klingel im ganzen Haus hören kann.

Ich nutze die Aqara G410 sehr gerne

Als langjähriger Nutzer kann ich die Aqara G410 empfehlen – vor allem dann, wenn man HomeKit Secure Video nutzen möchte. Wer eine höhere Auflösung wünscht, muss entweder die Aqara-App bemühen oder auf andere Lösungen setzen, die teilweise auch 4K bieten. Ich finde jedoch das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Aqara hervorragend, und anlässlich des Black Friday kannst du die Aqara G410 derzeit zum Jahresbestpreis kaufen.

tink.de bietet ein günstiges Bundle an

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 159,99 Euro, allerdings konnte man schon zum Marktstart für nur 104 Euro zugreifen. Heute ist ein neuer Bestpreis erreicht, da die Klingel nur 99,95 Euro kostet. Darüber hinaus gibt es das tink Basic Leuchtmittel mit E27-Sockel und Matter kostenlos dazu – eigentlich würde das Bundle 155,98 Euro kosten.