Coca: Kultiges Mac-Dienstprogramm erhält Update mit „Deep Control“-Feature

Wie die Zeit vergeht: Mittlerweile ist es über zehn Jahre her, dass wir erstmals über die macOS-App Coca berichtet haben. Die Anwendung, wahrscheinlich mit einer Namens-Anlehnung an die Coca-Pflanze, die aufputschende Wirkstoffe enthält, ist ein kleines Tool, das sich in der Menüzeile des Macs einnistet und den Ruhezustand des Rechners verhindern kann. Coca lässt sich wahlweise gleich bei jedem Systemstart initialisieren und bietet verschiedene Zeitschemata, um den Mac vor einem zwischenzeitlichen Schlaf zu bewahren.

Nun bekommt Coca mit „Deep Control“ ein Update, das sich gezielt an moderne Arbeitsrealitäten richtet. Das seit Jahren etablierte Mac-Menüleisten-Tool erweitert damit seinen Funktionsumfang um eine Option, die vor allem dann greift, wenn die Nutzer und Nutzerinnen nicht permanent aktiv mit ihrem System interagieren.

Die neue Funktion hält den Mac und laufende Anwendungen auch bei ausbleibender Eingabe aktiv. Das ist besonders in Szenarien relevant, in denen Prozesse im Hintergrund laufen, Apps auf externen Geräten getestet oder mehrere Displays gleichzeitig genutzt werden. Statt dass der Mac in den Ruhezustand wechselt oder Apps ihre Aktivität verlieren, bleibt das System reaktionsfähig.

Aktivität wird durch Mauszeiger-Bewegungen simuliert

Technisch setzt Deep Control auf minimale Eingriffe: Unter anderem wird der Mauszeiger leicht bewegt, um Aktivität zu simulieren. Gleichzeitig betont der Entwickler, dass echte Nutzereingaben jederzeit Vorrang haben. Auch Kommunikations-Tools wie Slack oder Microsoft Teams sollen so kontinuierlich den aktiven Status beibehalten.

Die Funktion ist optional und lässt sich direkt in Coca aktivieren. Vor dem Download der App ist allerdings wichtig zu wissen: Das neue Feature bleibt Usern der Mac App-Store-Version vorenthalten. Deep Control steht ausschließlich in der Version zur Verfügung, die über die Website des Entwicklers vertrieben wird. Dort ist Coca weiterhin kostenlos verfügbar. Wer dem Entwickler für seine Arbeit einen Obolus zukommen lassen möchte, kann dies ebenfalls dort anstoßen.