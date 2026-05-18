Spigen Life Klasden Sling: Praktischer Sling Bag transportiert auch Handheld-Spielkonsolen

Spigen Life Klasden Sling: Praktischer Sling Bag transportiert auch Handheld-Spielkonsolen

Bei Amazon für 45,99 Euro zu haben

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Eine Person trägt die Spigen Life Klasden Sling

In der Vergangenheit haben wir bereits einiges an Zubehör vom Hersteller Spigen vorgestellt, zuletzt die beiden futuristisch anmutenden Cases der Ultra Hybrid One-Serie für iPhones und die AirPods Pro. Spigen ist aber längst nicht mehr nur auf klassische Schutzhüllen für unsere liebsten Apple-Geräte spezialisiert, sondern bietet mittlerweile auch Gaming-Zubehör und Taschen für den Alltag.

Eine Kombination aus Gaming-Zubehör und Alltagstasche ist auch die nun hier vorgestellte Spigen Life Klasden Sling. Bei dieser schlichten schwarzen Tasche handelt es sich um einen sogenannten Sling Bag, eine Umhängetasche, die flach am Rücken anliegt und zur Nutzung schnell nach vorne gedreht werden kann. Das Unternehmen bewirbt die Klasden Sling explizit auch als Transporttasche für Handheld-Spielkonsolen wie den ASUS ROG Ally, den Lenovo Legion Go, das Valve Steam Deck oder auch die Nintendo Switch 1 und 2.


Robustes Design mit Cordura-Nylon und wetterfesten Reißverschlüssen

Spigen Life Klasden Sling mit Tragegurt steht auf einem Schreibtisch
Im Lieferumfang befindet sich auch ein abnehmbarer Schultergurt.

Da ich eine Day One-Besitzerin der aktuellen Nintendo Switch 2 bin und bislang nur Cases und Taschen für die Spielkonsole besessen habe, die sich in der Hand halten, aber nicht über die Schulter geworfen transportieren lassen, war ich natürlich neugierig auf das Konzept der Spigen Life Klasden Sling.

Der bei Amazon als „Brusttasche“ beschriebene Sling Bag verfügt für den Alltag über ein robustes Design: Die Tasche besteht aus abriebfestem Cordura-Nylon, ist mit Metallbeschlägen verstärkt und verfügt über wetterfeste Reißverschlüsse. Mit einem Fassungsvermögen von 5,5 Litern (Maße: 7″ x 15″) bietet sie praktische Details wie eine versteckte Tasche für einen Bluetooth-Tracker wie Apples AirTag, einen Riemen für einen Karabiner sowie große und kleine Fächer zur Aufbewahrung von Alltagsgegenständen und Spielgeräten.

Wie gemacht für Handheld-Spielkonsolen

Spigen Life Klasden Sling mit geöffnetem Hauptfach, in dem eine Nintendo Switch 2 samt NeoGrip von Savage Raven liegt
Die Nintendo Switch 2 passt auch mit NeoGrip von Savage Raven problemlos in die Tasche.

Besonders für Gamer ist die Tasche interessant, da sie in der Innentasche auch eine Spielkonsole wie die Nintendo Switch OLED, Nintendo Switch 2, Lenovo Legion Go, Steam Deck, ROG Ally oder andere, ähnlich große Geräte unterbringen kann. Als Besitzerin einer Switch 2 konnte ich andere Spielkonsolen abseits von Nintendos Gerät leider nicht testen, aber hatte die Gelegenheit, die Switch 2 auch inklusive eines Grips und zwei Hardcases mit der Klasden Sling auszuprobieren.

Und siehe da: Die Switch 2 passt auch mit angelegtem NeoGrip von Savage Raven, ebenso wie dem EDC Case vom gleichen Hersteller, sowie dem neuen und etwas längerem Mobapad H12 Carrying Case für die Switch 2 mit angelegtem Mobapad M12 HD-Controllern noch immer problemlos in das Hauptfach der Klasden Sling. Wer also die Switch 2 nicht „nackt“ in den Sling Bag legen, sondern die Konsole inklusive eines Hardcases für mehr Schutz transportieren möchte, bekommt zumindest bei dünneren Cases die Gelegenheit dazu. Beachten sollte man in diesem Fall, dass dann nicht mehr viel zusätzliches Zubehör in die Tasche passt, aber Ladekabel, eine Powerbank, das iPhone, ein Schlüssel und ein paar Spiele-Cartridges finden auf jeden Fall noch Platz.

Karabiner mit Flaschenöffner und verstecktes Wertsachen-Fach

Rückseite der Spigen Life Klasden Sling mit verstecktem Reißverschlussfach
Auf der Rückseite befindet sich ein verstecktes Reißverschlussfach.

Zu den weiteren Features des Klasden Sling Bags gehört ein abnehmbares weiches Schulterpolster, an dem auch ein stabiler Karabiner befestigt ist. Dieser kann praktischerweise als Flaschenöffner oder zum Anbringen von Schlüsseln genutzt werden. Alternativ befindet sich im vorderen Fach der Tasche auch ein weiterer kleiner Karabiner, an dem man Schlüssel anbringen kann.

Um Wertsachen wie einen Ausweis oder eine kleine Geldbörse sicher verstauen zu können, bietet der Sling Bag auf der Rückseite ein weiteres verstecktes Reißverschlussfach, das eng am Rücken anliegt und daher nur schwer zugänglich ist. Dadurch bedingt wird es potentiellen Dieben schwer gemacht. Gleiches gilt für den Tragegurt, der sich an einer Seite der Tasche mit einem Schnappverschluss öffnen lässt: So kann die Tasche beispielsweise bequem an einem Stuhl befestigt werden, um vor Diebstahl im Vorbeigehen geschützt zu sein. Mit Maßen von rund 38 x 18 x 7 cm und einem Leergewicht von etwa 420 Gramm ist der Spigen Life Klasden Sling Bag auch kein sonderlich schwer auftragendes Accessoire, das den Träger bzw. die Trägerin zusätzlich belastet.

Aktuell bei Amazon für 46 Euro zu haben

Spigen Life Klasden Sling mit einem EDC Case von Savage Raven
Auch das EDC Case von Savage Raven mit eingelegter Nintendo Switch 2 lässt sich in der Spigen Life Klasden Sling verstauen.

Der Spigen Life Klasden Sling Bag kann derzeit bei Amazon zum Preis von 45,99 Euro bestellt werden. Für Personen mit Prime-Abonnement ist der Versand kostenlos, alle anderen zahlen zusätzlich 3,99 Euro Versandkosten oder bestellen eine Kleinigkeit dazu, um auf mindestens 49 Euro für einen Gratisversand zu kommen. 

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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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