Steam: Offizieller Controller soll am 31. Oktober in Japan erscheinen

Fast fünf Jahre ist es her, seit Valve seinen Steam Controller eingestellt hat. Für Steam-Nutzer in Japan erscheint nun aber bald ein offiziell lizensiertes Steam-Gamepad, hergestellt von Hori. Das „Wireless Horipad für Steam“ soll am 31. Oktober vorerst ausschließlich dort erscheinen.

Das Wireless Horipad ist ein PC-Controller, der mit den Menütasten des Steam Decks ausgestattet ist und über ähnliche Berührungssensoren an den Stick verfügt, mit denen die Gyro-Steuerung aktiviert werden kann. Der Controller kann dabei sowohl via Bluetooth als auch via USB-C verbunden werden. Nutzer der Hori-Software können den Controller zudem auf vielfältige Weise individualisieren. Vom Steam Controller unterscheidet sich das Horipad durch das Fehlen von Rumble, den vier Rückentasten und des Trackpads.

Erscheinen soll das Horipad planungsmäßig am 31. Oktober in den Farben schwarz, weiß, violett und neongelb. Der Verkaufspreis liegt bei 7.890 Yen, was circa 46 Euro entspricht. Ob der Controller auch außerhalb Japans auf den Markt kommen wird, ist derzeit nicht bekannt.

Das Wireless Hoirpad hat allerdings eine auffällige Ähnlichkeit mit dem kabelgebundenen Horipad Pro, das für die Steuerung der Xbox eingesetzt werden kann. Das Wireless Horipad bietet dabei aber deutlich mehr Leistung an. Allen voran betrifft das natürlich die Konnektivität und den Fakt, dass das neue Pad auch kabellos genutzt werden kann. Die Steam-Version verfügt außerdem über vier programmierbare Tasten, von denen sich zwei auf der Rückseite befinden (anders als beim Steam-Deck) und die anderen beiden auf der Vorderseite (direkt unter dem D-Pad und auf dem rechten Thumbstick).

Bald diverse Gamepads am Markt?

Ob Konkurrent Valve plant, nun ebenfalls ein neues Marken-Gamepad auf den Markt zu bringen, ist derzeit nicht bekannt. Allerdings nimmt die Nutzung von Gamepads in Steam derzeit zu. Das zeigen Statistiken von Valve. Es könnte also nur eine Frage der Zeit sein, bis Valve ebenfalls mit einem neuen Gamepad daherkommt – oder bis das Wireless Horipad auch außerhalb Japans erhältlich sein wird.