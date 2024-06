Disney+: Bestandskunden müssen demnächst mehr bezahlen

An Preiserhöhungen im Streaming-Segment haben wir uns ja bereits gewöhnt. Netflix, Spotify, Apple – alle haben sie in den vergangenen Jahren irgendwann ihre Preise erhöht. Das gilt übrigens auch für Disney+, hier ist der Preis des Premium-Abos im November 2023 von 8,99 auf 11,99 Euro pro Monat gestiegen. Zudem wurden zwei neue Optionen eingeführt: Standard mit und ohne Werbung für Preise ab 5,99 Euro pro Monat.

Leider muss man in dieser günstigen Standard-Variante von 4K und Dolby Atmos verzichten, es gibt lediglich 1080p und normales 5.1-Audio. Zudem ist das Streaming auf zwei Endgeräte begrenzt, während es im Premium-Paket bis zu vier Geräte gleichzeitig sind.

Solltet ihr bereits seit längerer Zeit ein aktives Abonnement bei Disney+ haben, galten für euch bislang noch die alten Preise. Doch mit den 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr ist jetzt Schluss, die Disney+ mitteilt:

Ab dem 24. Juli 2024 wird Abonnenten, die vor dem 1. März 2022 ein Jahresabo abgeschlossen haben, die jährliche Gebühr von 119,90 € auf wiederkehrender Basis in Rechnung gestellt, sofern sie ihr aktuelles Abo nicht ändern oder kündigen. Darüber hinaus wird Abonnenten, die vor dem 1. November 2023 ein Jahresabo abgeschlossen haben, am Ende des ersten Jahres eine monatliche Gebühr von 11,99 € auf wiederkehrender Basis in Rechnung gestellt, sofern sie ihr aktuelles Abo nicht ändern oder kündigen.