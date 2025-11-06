Xiaomi Smart Kettle 2 Pro: WLAN-Wasserkocher so günstig wie noch nie

Der vor allem für seine Smartphones bekannte Tech-Hersteller Xiaomi produziert seit einigen Jahren auch smarte Haushaltsgeräte, deren Produktpalette kontinuierlich erweitert wird. Mit dem Xiaomi Smart Kettle 2 Pro gibt es seit knapp einem Jahr auch einen intelligenten Wasserkocher, der der Nachfolger des 2019 erschienenen Modells ist und über ein größeres Volumen sowie eine WLAN-Konnektivität verfügt.

Der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro bietet 200 ml mehr Volumen als sein Vorgänger und verfügt somit über ein Fassungsvermögen von 1,7 Litern. Auch die Temperatureinstellung ist beim neueren Xiaomi-Modell deutlich genauer möglich. Über einen Drehknopf an der Basisstation oder über die Xiaomi Home App (App Store-Link) lässt sich die Temperatur in den Bereichen 40 bis 90 Grad Celsius in Ein-Grad-Schritten einstellen. Über die App kann man außerdem einen Warmhaltemodus aktivieren.

Mit dem Warmhaltemodus lässt sich Wasser bis zu 24 Stunden auf der eingestellten Temperatur halten, beim Vorgänger gibt das nur für 12 Stunden. Zudem verfügt der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro über einen Trockenkochschutz und eine automatische Abschaltung, wenn der Siedepunkt erreicht ist.

Temperaturanzeige auf einem LED-Display

In Sachen Leistung (1.800 Watt) unterscheiden sich die beiden Modelle nicht. Auch das neue Gerät ist innen vollständig aus Edelstahl gefertigt. Das Gehäuse besteht außerdem aus zwei Lagen, was dafür sorgt, dass der Wasserkocher außen kühl bleibt und man sich nicht daran verbrennen kann. Über ein LED-Display lässt sich die Temperatur ablesen. Anders als der Vorgänger ist der neue Xiaomi Smart Kettle 2 Pro mit WLAN- statt Bluetooth-Konnektivität ausgestattet.

Bislang war der Xiaomi Smart Kettle 2 Pro zum Preis von 59,99 Euro im Handel erhältlich. Derzeit lässt sich das Haushaltsgerät jedoch erstmals für unter 50 Euro bei Amazon für 49,99 Euro bestellen, was einem Rabatt von knapp 20 Prozent zum ehemaligen Originalpreis entspricht. Wie lange das Angebot noch gültig ist, können wir leider auch nicht vorhersagen. Daher gilt wie immer: Bei Interesse besser gleich zuschlagen.