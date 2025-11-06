Apple schließt mit iOS 18.7.2 zahlreiche Sicherheitslücken

Update für iPhone und iPad

Anfang der Woche hat Apple das neue iOS 26.1 geliefert. Falls ihr noch keine Lust auf das neue Liquid Glass Design habt oder euer iPhone nicht mehr unterstützt wird, dann steht für euch jetzt ebenfalls ein Update bereit. iOS 18.7.2 für das iPhone wurde gestern Abend von Apple veröffentlicht. Und auch an das iPad hat man gedacht, ebenso könnt ihr iPadOS 18.7.2 herunterladen.

„Dieses Update behebt kritische Sicherheitslücken und wird allen Benutzern empfohlen“, heißt es von Apple in den Update-Notizen zur jüngsten Aktualisierung des älteren Systems. Auf dieser Support-Seite geht man dann noch einmal detailliert auf die gestopften Sicherheitslücken ein.


Betroffen waren unter anderem der App Store, Wo ist?, Mail, Notizen oder auch Safari. Auch die Kamera war betroffen und hat unter gewissen Umständen die aktuelle Kamera-Ansicht schon freigegeben, obwohl Apps dafür noch gar keine Erlaubnis hatten.

