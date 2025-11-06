Nintendo Store: Neue offizielle App listet Games, Angebote, Merch und mehr

Wer eine Nintendo-Konsole besitzt, musste bislang für Käufe von Spielen, Konsolen entweder den Nintendo eShop auf der Konsole oder die entsprechende Website des Unternehmens aufrufen. Spiele-Angebote, neuester Nintendo-Merch, Infos über Nintendo-Events? Alles nur online im Web einsehbar. Nun hat Nintendo endlich ein Einsehen gehabt und auch in vielen App Stores dieser Welt die Nintendo Store-Anwendung veröffentlicht, die zuvor nur in Japan verfügbar war.

Die Nintendo Store-App (App Store-Link) lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt zur Installation neben iOS bzw. iPadOS 16.0 oder neuer auch rund 46 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen zum offiziellem Start im App Store auch bereits in deutscher Sprache zur Verfügung.

Mit der neuen Nintendo Store-App Sie kann man im Nintendo Store stöbern und nach Kategorien, Angeboten, Charts und mehr Ausschau halten. Hat man sich mit dem eigenen Nintendo-Account angemeldet, lässt sich auch die eigene Wunschliste mit favorisierten Spielen verwalten und der Kontostand des Accounts einsehen. Wichtig zu wissen: Direkt in der App lassen sich keine Spiele, Zubehör, Konsolen und mehr erwerben. Beim Antippen der jeweiligen Produkte wird man auf die My Nintendo Store-Website geleitet und kann dort den Kauf abschließen.

In einem weiteren Tab der Nintendo Store-App finden sich aktuelle Nachrichten und Neuigkeiten von Nintendo, beispielsweise zu anstehenden Nintendo Direct-Events. Außerdem kann man in einem eigenen Profil-Tab an einem Ort einchecken, sofern man die Standortdienste aktiviert hat. Danach werden dem Nutzer bzw. der Nutzerin Nintendo-Events in der Nähe angezeigt. Auch ein Aktivitätsprotokoll für Spiele lässt sich dort einsehen, das eine detaillierte Aufschlüsselung aller gespielten Spiele enthält. Ich wurde beispielsweise informiert, dass ich vor zwei Tagen 45 Minuten lang Mario Kart World gespielt habe. Wenn man die eigene Nintendo Network ID verknüpft hat, kann man auch Spielaktivitäten auf der Wii U und dem Nintendo 3DS einsehen.

Nintendo, warum für jedes Feature eine eigene App?

Wer einige Spiele zur Wunschliste hinzugefügt hat, hat darüber hinaus die Möglichkeit, sich über Push-Benachrichtigungen informieren zu lassen, wenn eines der Produkte auf der Wunschliste im Angebot ist. So hat man immer im Blick, wenn beispielsweise bestimmte Lieblingsspiele, die nur selten reduziert sind, mit Rabatt versehen worden sind.

Was ich mich als eifrige Nintendo Switch 2-Nutzerin dann doch sehr irritiert: Warum lassen sich Produkte in der Nintendo Store-App nicht dort direkt auch kaufen? Immerhin heißt die App „Nintendo STORE“: Was bringt mir eine Shop-App, wenn ich in dieser nicht einkaufen kann, sondern immer noch auf die Nintendo-Website weitergeleitet werde, wenn ich etwas bestellen will?

Und auch die Tatsache, dass Nintendo mittlerweile fünf verschiedene Management- und Utility-Apps im App Store veröffentlicht hat, löst bei mir ein Stirnrunzeln aus. Warum nicht eine All-In-One-App, mit der sich Nintendo-Musik anhören („Nintendo Music“), der Store besuchen („Nintendo Store“), die Konsole samt verbundenen Freunden und Freundinnen und aufgenommenen Screenshots verwalten („Nintendo Switch App“), Altersbeschränkungen anlegen („Nintendo Switch Altersbeschränkungen“) oder animierte Kalender einsehen („Nintendo Today!“) lässt? Ich habe mittlerweile drei der fünf Nintendo-Apps auf meinem iPhone installiert und frage mich ernsthaft, wie viele dieser Art man noch für einzelne Funktionen veröffentlichen möchte. Demnächst „Nintendo Freunde“ zum Hinzufügen von Freundescodes? „Nintendo Chat“ für Game Chats auf der Switch 2? „Nintendo Mii“ zum Erstellen eines Mii-Charakters? Man darf gespannt sein.