Hue Secure Kameras bieten 24 Stunden gratis Cloud-Speicher

Mittlerweile sind immer mehr Smart Home Kameras im Einsatz. Ich selbst nutze derzeit die Philips Hue Secure Video Doorbell an der Haustür und die EufyCam S4 im Garten. Mit beiden Modellen bin ich sehr zufrieden – bei einer Sache sollte man aber unbedingt genauer hinsehen. Wo und zu welchem Preis können die Videos gespeichert werden.

Die EufyCam S4 bietet beispielsweise einen integrierten Speicher für lokale Speicherung. Zusätzlich kann eine MicroSD-Karte eingesetzt werden. Genau das bieten auch viele günstigere Modelle, entweder mit einem Slot direkt im Kamera-Gehäuse oder über eine Basisstation.

Ist eine lokale Speicherung wirklich sicher?

Zunächst einmal hört sich eine lokale Speicherung prima an. Man hat nichts mit der Cloud zu tun und hat keine zusätzlichen Kosten. Allerdings besteht immer ein gewisses Restrisiko: Wird die Speicherkarte oder sogar die ganze Kamera entwendet, bringt auch die beste Kamera nichts mehr.

Zumindest ein kleines bisschen mehr Sicherheit bietet die lokale Aufzeichnung über eine Basis, wie etwa die HomeBase 3 von Eufy. Die kann im Haus auch versteckt platziert werden, damit sie nicht so einfach gefunden werden kann.

Bei Cloud-Speicherung haben Bösewichte keine Chance

Für den Fall der Fälle ist es letztlich perfekt, wenn die Videoaufzeichnung außerhalb des Hauses gesichert wird. Genau das gibt es jetzt für alle Hue Secure Kameras von Philips Hue kostenlos, zumindest für die ersten 24 Stunden. Aber so hat man im Ernstfall eine Stunde Zeit, den Videoclip über die Hue-App herunterzuladen und lokal zu speichern.

Aber wie sieht es eigentlich bei den anderen Herstellern aus? Was muss man dort für den Cloud-Speicher bezahlen? Hier ein kleiner Überblick für euch:

Arlo: Zwischen 5,99 Euro und 18,99 Euro. Alle Features nur im teuersten Abo.

Zwischen 5,99 Euro und 18,99 Euro. Alle Features nur im teuersten Abo. Eufy: Zwischen 3,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. Alle Features auch ohne Abo.

Zwischen 3,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. Alle Features auch ohne Abo. Ezviz: Zwischen 4,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. Alle Features ab 7,49 Euro.

Zwischen 4,99 Euro und 14,99 Euro pro Monat. Alle Features ab 7,49 Euro. Google Home: Mindestens 10 Euro pro Monat, alle Features erst für 18 Euro.

Mindestens 10 Euro pro Monat, alle Features erst für 18 Euro. Philips Hue: 24 Stunden Cloud-Speicher kostenlos. Ansonsten zwischen 3,99 Euro und 9,99 Euro pro Monat. Alle Features bereits im günstigsten Abo.

24 Stunden Cloud-Speicher kostenlos. Ansonsten zwischen 3,99 Euro und 9,99 Euro pro Monat. Alle Features bereits im günstigsten Abo. Reolink: 1 GB und 7 Tage kostenlos. Ansonsten zwischen 4,19 Euro und 8,29 Euro pro Monat.

1 GB und 7 Tage kostenlos. Ansonsten zwischen 4,19 Euro und 8,29 Euro pro Monat. Ring: Zwischen 3,99 Euro und 19,99 Euro pro Monat. Für 9,99 Euro gibt es (fast) alle Features.

Zwischen 3,99 Euro und 19,99 Euro pro Monat. Für 9,99 Euro gibt es (fast) alle Features. Tapo: Zwischen 2,99 Euro und 10,99 Euro pro Monat. Alle Features ab 3,49 Euro.

Nur bei Philips Hue und Reolink bekommt ihr zumindest ein bisschen Cloud-Speicher kostenlos. Bei nahezu allen Herstellern gilt der günstigste Preis nur für eine Kamera. Auch um alle Software-Funktionen zu erhalten, muss man oftmals draufzahlen. Hier ist Philips Hue ebenfalls eine der wenigen Ausnahmen. Als Alternative dient das leider nur von wenigen Modellen unterstützte HomeKit Secure Video – allerdings mit der Beschränkung auf 1080p und auch hier muss iCloud+ bezahlt werden.

Gerade im Vergleich zur etablierten Konkurrenz war es aus meiner Sicht ein guter Schachzug von Philips Hue, die ersten 24 Stunden der Cloud-Speicherung gratis anzubieten. Das ist ein echter Pluspunkt. Zudem bin ich mit der neuen Videotürklingel bisher sehr zufrieden, schaut euch gerne noch mal mein Video-Review an.