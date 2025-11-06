BrickBoy erweckt den Lego Game Boy zum Leben

Erst kürzlich hat Lego mal wieder ein spannendes Retro-Set auf den Markt gebracht: Den Game Boy von Nintendo. Originalgetreu nachgebaut aus Klemmbausteinen, sogar mit funktionierenden Tasten. Es gibt nur ein kleines Problem: Es ist keine Technik und auch kein Display verbaut. Genau hier kommt BrickBoy ins Spiel.

BrickBoy ist aktuell noch ein Kickstarter-Projekt eines Schweizer Teams, das innerhalb weniger Tage über 380.000 Euro eingespielt hat. Über 2.500 Unterstützer haben dafür gesorgt, dass die Crowdfunding-Kampagne bereits drei Wochen vor dem Ende erfolgreich verlaufen ist. Für mindestens 139 Euro könnt ihr selbst mitmachen, die Auslieferung soll aber erst im März 2026 starten.

Mit BrickBoy könnt ihr den Lego Game Boy dann innerhalb von nur fünf Minuten in eine funktionierende Konsole mit Display und echten Spielen verwandeln. Die Lego-Knöpfe des Klemmbaustein-Sets werden dabei mit Magneten so modifiziert, dass sie zur Steuerung verwendet werden können.

Aber wie kommen die Spiele nun auf den BrickBoy? Auf einer mitgelieferten SD-Karte sind bereits einige lizenzfreie Spiele vorhanden. Möglicherweise habt ihr auch schon ein altes Spiel in ein digitales ROM umgewandelt, dann könnt ihr die Spieldatei einfach auf der SD-Karte ablegen und schon geht es los. Falls nicht, könnt ihr euch das notwendige Equipment als Add-On dazu bestellen.

Den BrickBoy wird es in drei Varianten geben, die Preise starten bei 139 Euro.

Essential Kit: Der Einstieg für alle, die ihren Lego Game Boy mit minimalem Aufwand spielbar machen wollen, ohne viel Schnickschnack, einfach und spaßig.

Der Einstieg für alle, die ihren Lego Game Boy mit minimalem Aufwand spielbar machen wollen, ohne viel Schnickschnack, einfach und spaßig. Gamer Kit: Für alle, die das volle Erlebnis wollen, mit Features wie beschleunigtem Gameplay, anpassbarer Hintergrundbeleuchtung, Bluetooth-Audio und kabellosen Updates.

Für alle, die das volle Erlebnis wollen, mit Features wie beschleunigtem Gameplay, anpassbarer Hintergrundbeleuchtung, Bluetooth-Audio und kabellosen Updates. Collector’s Edition: Die kompletteste und edelste Version zum Ausstellen und Spielen, mit Ausstellungsmodus und Netzteil für eine Dauerausstellung.

Zusätzlich benötigt ihr natürlich das Lego-Set 72046, den Game Boy aus Klemmbausteinen. Der wird aktuell bei Amazon für knapp 48 Euro verkauft – und steht auch auf meiner Wunschliste. Sollte ich ihn mir tatsächlich zulegen oder vielleicht vom Christkind geschenkt bekommen, dann wäre der BrickBoy definitiv eine ziemlich spannende Sache. Ich bin jedenfalls schon drauf und dran, das Projekt auf Kickstarter zu unterstützen…