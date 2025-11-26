InkJoy Frame: Neuer E-Ink-Bilderrahmen mit Farbdisplay und App

Eine ganz besondere Produktkategorie hat sich vor allem in den letzten Monaten einen Namen gemacht: Digitale Poster-Bilderrahmen, die auf E-Ink-Farbdisplays basieren und in vielen verschiedenen Größen und Formaten daher kommen. Erst kürzlich hatten wir über die Modelle von SwitchBot und PocketBook berichtet.

Nun meldet sich ein weiterer Anbieter: Der InkJoy Frame soll im Mai des nächsten Jahres ausgeliefert werden und wird schon jetzt mit einem satten Rabatt beworben. Der InkJoy Frame setzt wie auch die Konkurrenz auf ein E-Ink-Display mit Farbdarstellung, das in den Formaten 10, 13,3, 25,3 und 28,5 Zoll erhältlich ist.

Im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter wird die Variante mit 25,3 Zoll derzeit für einen Preis von 777 Euro angeboten, das 10 Zoll-Modell kostet bei Kickstarter 242 Euro, soll dafür aber auch schon im Februar des nächsten Jahres ausgeliefert werden. Noch schneller soll es mit dem 13,3 Zoll-Exemplar gehen, das für 293 Euro im Januar 2026 verfügbar sein soll. Auch für die größte Variante, das 28,5 Zoll-Modell für 863 Euro, muss man bis Mai 2026 warten.

KI-basierte ISFR-Farboptimierung und kabelloser Betrieb

Das papierartige Spectra6 E-Paper Display kommt mit einer ISFR-KI-Farboptimierung („Intelligent Spectra Fusion Render“) daher, die den Inhalten „mehr Lebendigkeit durch sattere Farben, schärfere Klarheit und naturgetreue Details, wodurch jedes Bild lebendiger und realistischer wirkt“ verleihen soll. Das Verhältnis zwischen Displayfläche und Auflösung variiert je nach gewählter Displaygröße, so kommt man auf eine Pixeldichte von 200 ppi beim 10-Zoll-Modell, beim 28,5 Zoll-Modell sind es dann noch 131 ppi.

Wie bei anderen digitalen E-Ink-Bilderrahmen ist auch beim InkJoy Frame kein Anschließen eines Stromkabels nötig: Die Rahmen verfügen über einen integrierten Akku, dessen Laufzeit von der Nutzung und Aktualisierungsfrequenz der Bilder abhängig ist. InkJoy macht hier keine weiteren Angaben, aber es ist davon auszugehen, dass der Akku des Bilderrahmens nur alle paar Monate wieder aufgeladen werden muss.

Ebenfalls vorhanden ist auch eine Möglichkeit, statt Fotos oder Kunstwerken auch Nachrichten, Kalender oder Wettervorhersagen auf dem digitalen Bilderrahmen anzeigen zu lassen. Und natürlich stellt der Hersteller auch eine App-Anbindung bereit, um Inhalte verwalten und auf den Bilderrahmen laden zu können. Ein abschließendes YouTube-Video von InkJoy stellt euch den E-Ink-Rahmen nochmals im Detail vor. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum Freitag, den 9. Januar 2026, das Zahlungsziel von 4.316 Euro ist mit 97 unterstützenden Personen und einem Betrag von derzeit 36.077 Euro schon längst erreicht.