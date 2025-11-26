Festivitas: Diese App macht iPhone und Mac weihnachtlich

Die kleine Indie-App Festivitas (App-Store-Link) habe ich euch letztes Jahr in der Weihnachtszeit schon einmal vorgestellt. Nun hat die App, mit der ihr euren Mac festlich schmücken könnt, ein Update bekommen, das der Anwendung zum einen eine iOS-Version beschert und sie zum anderen jetzt auch Schneeflocken über euren Bildschirm rieseln lassen lässt.

Nutzen könnt ihr Festivitas ab sofort also auf iPhone, iPad und Mac und damit euer digitales Gerät festlich dekorieren. Dabei habt ihr diverse Konfigurationsmöglichkeiten: Die Farben der Lichterkette lassen sich ebenso anpassen, wie das Blinkmuster. Auch Schneefall könnt ihr ab sofort einstellen.

Entwickler Simon Støvring schreibt:

„In dieser Saison verwandelt Festivitas Deinen Mac mit Schnee in ein Winterwunderland. Genau wie die festlichen Lichter ist auch der Schnee vollständig anpassbar, sodass Du alles von sanft fallenden Flocken bis hin zu einem ausgewachsenen Schneesturm einstellen kannst.“

Unter iOS könnt ihr Widgets mit Lichterketten anlegen oder den gesamten Home-Bildschirm mit einer Lichterkette versehen. Die Widgets lassen sich ebenfalls mit Fotos aus eurem Fotoalbum versehen.

Festivitas ist für iOS und Mac erhältlich

Herunterladen könnt ihr Festivitas für iPhone und iPad direkt aus dem App Store. Um die App in der Vollversion nutzen zu können, müsst ihr sie dann aber per In-App-Kauf kaufen. Hier bietet euch der Entwickler dann eine Preisrange an, aus der ihr auswählen könnt, wie viel euch die App wert ist. Als günstigste Variante stehen 3,99 Euro zur Auswahl. Ihr könnt aber auch 9,99 Euro bezahlen. Widgets lassen sich aber auch in der Freeversion anlegen.

Die Mac-App könnt ihr über Gumroad kaufen. Auch hier könnt ihr den Preis selbst wählen, müsst aber mindestens 4 US-Dollar ausgeben.

Was haltet ihr von Festivitas? Eine nette Spielerei oder ein unsinniges Add-On?