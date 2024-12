Festivitas: Mac-App schmückt den Desktop mit virtuellen Lichterketten

Es gibt ja Ideen, die einfach schön sind, auch wenn es sich um bloße Spielereien handelt. Um so eine Idee handelt es sich wohl bei „Festivitas“, einer kleinen App des Entwicklers Simon Støvring, die ein bisschen Lichterzauber auf euren Mac bringen will. Ihr seid noch nicht im Weihnachts-Modus? Dann schaut euch die App mal genauer an.

Habt ihr Festivitas installiert und aktiviert, wird eure Menüleiste und euer Mac-Dock mit blinkenden Lichtern in verschiedenen Farben und Formen geschmückt. Die Anwendung bietet dabei diverse Konfigurationsmöglichkeiten: So könnt ihr die Größe der Lichter, die Kabelstärke und auch die Farben individuell anpassen. Auch die Frequenz des Blinkens lässt sich nach euren Wünschen einstellen.

Zudem könnt ihr entscheiden, ob die Lichterketten sowohl im Dock als auch unterhalb der Menüleiste angezeigt werden sollen. Die Lichterketten im Dock habe ich persönlich als etwas störend empfunden, aber in der Menüleiste sorgen sie für eine nette weihnachtliche Atmosphäre.

Wer also noch nicht in Weihnachtsstimmung ist und einen kleinen Schubser braucht, oder wer seinen Mac einfach gerne weihnachtlich dekorieren möchte, sollte sich Festivitas einmal ansehen.

Festivitas kostet 4 US-Dollar

Die App könnt ihr ab einem empfohlenen Preis von 4 US-Dollar hier herunterladen. Dabei entscheidet ihr selbst, wie viel ihr dem Entwickler Simon Støvring für seine Anwendung geben möchtet. Systemvoraussetzung: macOS 14.6.

