CareSleep: Neue kostenlose Sound-App mit entspannenden Klängen

Wir freuen uns immer wieder, wenn es motivierte Indie-Entwickler und -Entwicklerinnen gibt, die praktische Apps für den Alltag kreieren und dann noch auf ein faires Bezahlmodell setzen. Bei Reddit ist mir ein solches Exemplar kürzlich wieder untergekommen: CareSleep vom Entwickler Petr Drabek.

CareSleep (App Store-Link) steht als Anwendung für das iPhone und iPad kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit und benötigt neben rund 153 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 15.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für die Sound-App bereits vorhanden.

Bei Reddit berichtet der Entwickler Petr Drabek über seinen Frust, der bei aktuellen Abo-Modellen von Apps entstanden ist. Er sei selbst bei simplen Anwendungen immer wieder auf die gleichen Muster gestoßen, „Kostenlose Testversion“ für drei Tage, dann 6,99 $/Monat“, „Voller Werbung, Pop-ups, Dark Patterns“ oder auch „‚Premium Rain‘ und ‚Pro Ocean‘ hinter einer Paywall gesperrt“. „Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass jede kleine App mit einem simplen Zweck gleich Netflix sein will“, so Petr Drabek in seinem Reddit-Beitrag.

Lautstärke der einzelnen Geräusche lässt sich anpassen

Aufgrund dessen habe er beschlossen, einfach eine eigene App zu entwickeln, die ohne Abonnements, Werbung und In-App-Käufe auskommt. „Ich wollte einfach nur eine einfache App, die entspannende Klänge abspielt, um mich zu beruhigen und einschlafen zu können“ berichtet der Entwickler. „Nichts Verrücktes, nur: Regen, Feuer, Wind, braunes Rauschen, ein paar Mixe…“

Das Ergebnis, CareSleep, lässt sich jetzt als komplett gratis und ohne weitere Einschränkungen nutzbare Anwendung aus dem App Store laden. In der App finden sich insgesamt 27 entspannende Klänge und Geräusche, die in fünf größere Kategorien eingeteilt sind. So gibt es Klassiker wie Meeresrauschen, eine tropische Nacht, Regenschauer, Gewitter, Flüsse, aber auch eine Zugfahrt, Klavier und ein Flugzeug. Besonders praktisch: Auch insgesamt sechs Einschlafmelodien für Säuglinge und Kleinkinder sind mit an Bord, die nach Spieluhren klingen.

Die vorhandenen Sounds können auch gemischt und die Lautstärke der einzelnen Geräusche individuell angepasst werden. Zudem gibt es einen Sleep Timer, der sich auf Zeiträume zwischen 5 Minuten und 10 Stunden oder auch benutzerdefiniert einrichten lässt, und auch über ein langsames Fade-Out verfügt. Alle Klänge spielen nahtlos in einer Schleife ab, so dass das Hörerlebnis nicht beeinträchtigt ist.

Auch „Softly“ Sound-App gerade mit Gratis-Angebot

Laut Angaben des Entwicklers sollen sich die Sounds vor allem fürs Einschlafen, zur Entspannung, bei Meditationen, beim Lernen und zum besseren Fokussieren eignen. Die Klänge könnt ihr auch nutzen, um Ablenkungen wie Verkehrslärm, laute Nachbarn oder Schnarchen abzumildern. CareSleep verzichtet auf die Einrichtung eines Accounts und bietet In-App-Käufe nur an, um dem Entwickler einen kleinen Obolus zukommen zu lassen.

Ebenfalls bei Reddit entdeckt: Softly, eine weitere Sound-App mit entspannenden Klängen. Hier wird derzeit der Lifetime-Einmalkauf in Höhe von 39,99 Euro derzeit gratis angeboten. Über den oben eingebundenen Reddit-Link kann das Sonderangebot in Anspruch genommen werden. Schaut einfach, welche der beiden Apps euch besser gefällt.