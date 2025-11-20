Amazon-Hardware: Neue Echo-Lautsprecher mit Alexa im Sonderangebot

Obwohl Amazon erst vor wenigen Wochen den neuen Echo Dot Max, Echo Studio sowie die beiden Modelle Echo Show 8 und Show 11 verfügbar gemacht hat, gibt es auch dort schon die ersten Rabatte. Darüber hinaus lässt sich bei den älteren Generationen deutlich mehr sparen, wie unsere Liste zeigt.

Echo Dot Max und Echo Studio: Ein bisschen Rabatt

In der Black Friday Woche bekommst du den Echo Dot Max für 99 Euro statt 109,99 Euro, wobei du aus den Farben Graphit, Weiß und Violett wählen kannst. Das Mesh auf dem Lautsprecher ist sehr hochwertig, außerdem hat Amazon am Klang geschraubt. Darüber hinaus zeigt ein Leuchtring an, wenn man mit Alexa spricht oder die Mikrofone deaktiviert sind. Gleichzeitig fungiert der Dot Max als Smart-Home-Hub, unterstützt Matter und Zigbee und ist ein Thread Border Router.

Angebot Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang... Wir stellen vor: Echo Dot Max. Entwickelt für ein satten, raumfüllenden Klang, der sich automatisch an deinen Raum anpasst und die Wiedergabe...

Musik für die Ohren. Passt perfekt in jeden Raum und liefert dir ein persönliches Klangerlebnis mit tiefem Bass und verbesserter Tonklarheit. Höre...

Wenn es mehr sein darf, dann ist der Echo Studio das richtige Produkt. Im neuen Design, das im Vergleich zum Vorgänger 40 Prozent kompakter ist, gibt es sogar immersiven 3D-Sound – inklusive 3D-Audio und Dolby Atmos. In unserem Test hat allerdings der Wumms gefehlt. Darüber hinaus ist auch der Echo Studio fürs Smart Home optimiert und kann per Sprachzuruf zahlreiche Aktionen über Alexa erledigen. Amazon verlangt für den Studio jetzt 214,99 Euro statt 239,99 Euro, was immer noch ziemlich viel ist.

Amazon Echo Studio (neueste Generation), kompaktes Design, mit immersivem 3D-Audio... Entdecke Echo Studio: Neu konzipiert in kompaktem Design, 40% kleiner als das Original, und mit immersiven 3D-Sound. Dolby Atmos sorgt für mehr Raum,...

Wie ein Konzert im Wohnzimmer: Erlebe immersiven Klang dank 3D-Audio und Dolby Atmos – in kompakter Größe, die sich nahtlos in jeden Wohnraum...

Im Video

Echo Show 8 und Echo Show 11: Das neue Display überzeugt

Ich habe den Echo Show 11 schon ausprobiert, da ich ein Video-Review angefertigt habe, was allerdings noch nicht fertig ist. Ich kann aber vorweg nehmen, dass ich den Show empfehlen kann. Vor allem das neue Display ist Spitze, obwohl nur Full-HD zum Einsatz kommt. Die kleineren Rändern sorgen für mehr sichtbare Fläche, ebenso ist die Verarbeitung top. Für guten Klang sorgen die nach vorne gerichteten Lautsprecher, die soliden Sound versprechen.

Der Show erweitert Alexa um ein Display, auf dem allerhand praktische Informationen angezeigt werden. Auf der Startseite kannst du eigene Fotos anzeigen, Rezepte aufrufen, das Wetter einsehen und mehr. Da sich die Startseite individuell anpassen lässt, kannst du selbst entscheiden, was du sehen willst. Leider gibt es auch hier Werbung, die Amazon mit „Gesponsert“ einblendet.

Widgets bieten einen Schnellzugriff auf ToDo-Listen, den Kalender, das Smart Home und mehr. Diverse Skills stehen zur Installation bereit, darunter Philips Hue, Ring, Bosch Smart Home und viele mehr. Besonders beeindruckt hat mich die kurze Reaktionszeit von Ring-Kameras und Türklingeln, da das Videobild fast ohne Verzögerung auf dem Show angezeigt wird.

Des Weiteren empfehle ich den separat erhältlichen Ständer, der meiner Meinung nach Pflicht ist. Er stellt den Show auf, sodass sich dieser um 360 Grad drehen sowie nach oben und unten neigen lässt. Amazon verkauft das Bundle ebenfalls günstiger.

Echo Show 8: 199,99 Euro → 179,99 Euro (Amazon-Link)

Echo Show 11: 239,99 Euro → 214,99 Euro (Amazon-Link)

Echo Show 8 mit Ständer: 239,98 Euro → 219,98 Euro (Amazon-Link)

Echo Show 11 mit Ständer: 279,98 Euro → 254,98 Euro (Amazon-Link)

Amazon Echo Show 8 (neueste Generation), brillantes 8,7-Zoll-Display in HD-Auflösung... Leistungsstark, smart und elegant gebaut. Das neu gestaltete 8,7-Zoll-Smart-Display verfügt über einen brillanten HD-Touchscreen mit 15 % mehr...

Inhalte in unglaublicher Tonqualität. Genieße Musik und Serien mit raumfüllendem 3D-Audio, klareren Stimmen, breiterer Klangbühne und bis zu...

Angebot Amazon Echo Show 11 – Brillantes 11-Zoll-Display in Full-HD-Auflösung mit... Neue Größe, mehr Bildschirmfläche. Das 11-Zoll-Smart-Display verfügt über einen brillanten Full-HD-Touchscreen mit 60 % mehr Bildschirmfläche im...

Inhalte in unglaublicher Bild- und Tonqualität. Schaue Serien auf dem brillanten 11-Zoll-Bildschirm in Full-HD-Auflösung und genieße raumfüllendes...

Diese Modelle sind auch im Angebot

Echo Dot für 29,99 Euro statt 64,99 Euro

Echo Pop für 24,99 Euro statt 54,99 Euro

Echo Show 5 für 54,99 Euro statt 109,99 Euro

Echo Show 8 (3. Generation) für 94,99 Euro statt 169,99 Euro

Amazon Echo Show 21 für 399,99 Euro statt 439,99 Euro

Echo Hub für 109,99 Euro statt 199,99 Euro