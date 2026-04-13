Jetpack Joyride Racing ist da: Witzige Multiplayer-Rennen für iPhone und iPad

Der australische Entwickler Halfbrick Studios erweitert seine bekannte Spielereihe um einen neuen Titel. Mit Jetpack Joyride Racing steht ab sofort ein frisches Rennspiel für iPhone und iPad bereit, das vor allem durch seine Online-Funktionen überzeugen will.

Rennen mit bis zu sechs Spielern in Echtzeit

Im Mittelpunkt des Spiels stehen rasante Wettkämpfe mit bis zu sechs Teilnehmern gleichzeitig. Ein klassischer Endlos-Runner ist Jetpack Joyride Racing nicht, das Gameplay ist vergleichbar mit Super Mario Kart. Gespielt wird allerdings mit bekannten Figuren aus dem Jetpack Joyride-Universum, darunter Barry Steakfries, aber auch weitere Charaktere wie Dan, Josie oder Professor Brains.

Gleichzeitig sorgen vier unterschiedliche Rennstrecken für Abwechslung, wobei ein dynamisches Zonen-System das Gameplay immer wieder verändert. Während violette Bereiche das Tempo drosseln, legen rote Zonen den Antrieb lahm. Grüne Abschnitte hingegen wirken wie ein Turbo und verschaffen entscheidende Vorteile.

Abermals einfache Steuerung

Die Steuerung ist bewusst simpel gehalten, sodass Einsteiger schnell ins Spiel finden. Allerdings zeigt sich erst nach einigen Rennen die wahre Tiefe. Denn wer gewinnen will, muss Drift-Techniken beherrschen und Boosts gezielt einsetzen.

Darüber hinaus sind auf den Strecken verschiedene Items verteilt, die während des Rennens eingesammelt werden können. Diese sorgen nicht nur für kurzfristige Vorteile, sondern eröffnen auch taktische Möglichkeiten – etwa im richtigen Moment anzugreifen oder sich entscheidend abzusetzen.

Party-Modus und Voice-Chat für Teamplay

Neben dem klassischen Wettkampfmodus setzt das Spiel auch auf Kooperation. Im sogenannten Party-Modus können sich Spieler mit Freunden zusammentun und gemeinsam Herausforderungen meistern. Ein weiteres Highlight ist die Unterstützung von Sprachkommunikation über Discord. Dadurch wird die Abstimmung im Team deutlich einfacher und das Spielerlebnis insgesamt intensiver.

Fortschrittssystem mit Sammelkarten und Season Pass

Zusätzlich integriert Halfbrick ein umfangreiches Belohnungssystem. Spieler und Spielerinnen sammeln Karten, die verschiedene Inhalte freischalten, darunter neue Fahrzeuge, Charaktere oder kosmetische Anpassungen.

Diese Karten sind Teil des sogenannten Halfbrick+-Systems und sollen künftig auch in anderen Spielen des Entwicklers eine Rolle spielen. Ergänzt wird das Ganze durch einen Season Pass, der zusätzliche Belohnungen bietet und für langfristige Motivation sorgt. Wer mehr Inhalte möchte, kann ein optionales Abo abschließen.

Jetpack Joyride Racing jetzt kostenlos laden

Das neue Rennspiel „Jetpack Joyride Racing“ steht ab sofort im App Store zum Download bereit. Da der Download gratis ist, kann man unverbindlich einen Testlauf starten.