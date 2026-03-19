Art of Flora: Nachfolger des grandiosen Puzzle-Spiels veröffentlicht

Vor ziemlich genau einem Jahr hat uns der österreichische Entwickler Klemens Strasser mit Art of Fauna begeistert. Ein absolut liebevolles Puzzle-Spiel, das nicht nur jede Menge Spaß macht, sondern auch noch Wissen vermittelt. Das Spiel hat einen Apple Design Award und wurde zu einem der besten Spiele im App Store gekürt. Nun meldet sich der Entwickler mit einem neuen Puzzle zurück: Art of Flora (App Store-Link) ist jetzt für iPhone und iPad erhältlich.

Art of Flora setzt auf das bekannte Spielprinzip aus Art of Fauna, nur eben mit Pflanzen statt Tieren. Ihr könnt die Universal-App kostenlos auf euer iPhone oder iPad laden und die ersten 10 Level ohne Bezahlung anspielen. Anschließend könnt ihr einzelne Level-Pakete mit jeweils 20 Puzzlen für 2,99 Euro freischalten oder für 8,99 Euro das Bundle aller fünf Pakete kaufen, zu dem sich in Zukunft sicherlich noch weitere Inhalte gesellen werden.

In Art of Flora muss man Kacheln mit dem Finger über den Bildschirm bewegen und das Bild oder alternativ auch die Beschreibung der Pflanze korrekt zusammensetzen. Einmal korrekt aneinander platziert, rasten die Puzzleteile fest ein. Diese Gestensteuerung hat sich bereits im ersten Teil sehr positiv bemerkbar gemacht und funktioniert prima – auch dank des akustischen und haptischen Feedbacks.

Das sind die Neuerungen in Art of Flora

Einige neue Details hat sich Klemens Strasser für Art of Flora natürlich schon einfallen lassen. Neu ist beispielsweise eine „Artist Gallery“, in der man mehr über die Künstlerinnen und Künstler hinter den Bildern erfahren kann. Außerdem gibt es zu jeder Pflanze eine neue Kartenansicht mit dem natürlichen und etablierten Lebensraum.

Abgerundet wird Art of Flora durch einen neuen Kids-Modus, mit dem man die Schwierigkeit der Puzzle genauer einstellen kann. Gerade bei den schwierigeren Leveln kann es für die Kleinen doch schon etwas zu kompliziert werden. Es fehlt nur noch die Sprachausgabe der Beschreibungen der Pflanzen, das hatte ich mir ja schon in Art of Fauna gewünscht. Ich bin gespannt, ob die noch kommt, bevor mein Sohn flüssig lesen kann.

Aber das soll die Qualität von Art of Flora gar nicht groß schmälern. Wenn ihr euch für Pflanzen interessiert und zwischendurch gerne ein Puzzle auf iPhone oder iPad spielen wollt, dann ist das hier eure App. Und es geht nicht nur um den reinen Spielspaß. Am Ende des Tages könnt ihr auch noch neue Pflanzen kennenlernen und etwas über sie lernen.