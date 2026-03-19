Ring Intercom: Smarter Zugangsschutz für Zuhause mit neuen Funktionen

In einer Zeit, in der Flexibilität und Kontrolle über das eigene Zuhause immer wichtiger werden, bietet das zu Amazon gehörende Smart Home-Unternehmen Ring mit der eigenen Gegensprechanlage Ring Intercom ein passendes Produkt. Die Technologie verbindet bestehende Gegensprechanlagen in Gebäuden mit dem Smartphone und ermöglicht es Usern, Besucher und Besucherinnen jederzeit zu hören, mit ihnen zu sprechen und sogar die Eingangstür aus der Ferne zu entriegeln.

Seit der Einführung in Europa hat sich das System als zuverlässiger Helfer etabliert: Laut Amazon wurden über 200.000 Geräte verkauft, und mit der Amazon Verified-Technologie wurden bereits mehr als zehn Millionen Pakete erfolgreich zugestellt. Im Schnitt registriert jedes Gerät monatlich 42 Klingelereignisse. Durch neue Funktionen kann das System nun noch effizienter genutzt werden.

Ab sofort stehen Nutzern und Nutzerinnen in Deutschland mit einem passenden Ring Home-Abonnement einige Neuerungen zur Verfügung. Diese sorgen dafür, dass keine wichtigen Momente mehr verloren gehen, sei es eine verpasste Lieferbenachrichtigung oder die Frage, wer tagsüber vor der Tür stand. Eine der zentralen Innovationen ist der Videoverlauf und die Sprachnachrichten: Verpasste Anrufe werden automatisch bis zu 180 Tage lang als Video- oder Audioaufnahme gespeichert. In der Ring-App lassen sich diese Inhalte bequem verwalten, erneut abspielen oder teilen. Transparenz wird dabei großgeschrieben: Wer klingelt, wird vor der Aufzeichnung über die Speicherung informiert.

Eine weitere praktische Funktion ist die Erfassung von Momentaufnahmen. Jedes Mal, wenn jemand klingelt, wird automatisch ein Foto erstellt und im Ereignisverlauf abgelegt, selbst wenn der Nutzer oder die Nutzerin nicht reagiert. Diese Aufnahmen bleiben ebenfalls bis zu 180 Tage lang verfügbar und lassen sich einfach teilen. Für mehr Sicherheit und Komfort sorgt zudem die Videovorschau-Benachrichtigung: Man erhält sofort einen Live-Videoclip in der Benachrichtigung, sobald jemand die Gegensprechanlage betätigt. So kann man vorab entscheiden, ob und wie man reagieren möchte, ohne den Hörer abnehmen zu müssen.

Ab sofort mit Ring Home Standard- oder -Premium-Abo verfügbar

Mit der Quick-Replies-Funktion geht Ring einen Schritt weiter und bietet nun die Möglichkeit, Besucher und Besucherinnen automatisch mit vorab aufgezeichneten Nachrichten zu begrüßen. Selbst wenn man nicht zu Hause ist, erhält jeder Gast eine zeitnahe Antwort. Datenschutz und Privatsphäre stehen dabei weiterhin im Mittelpunkt: Mit Privatsphärenbereichen lassen sich Bereiche im Kamerablickfeld ausblenden, um sensible Bereiche zu schützen oder die Diskretion zu wahren, ohne auf die Überwachung verzichten zu müssen.

Die neuen Funktionen sind ab heute schrittweise für Personen mit einem berechtigten Ring Home Standard- oder -Premium-Abonnement verfügbar, das 9,99 bzw. 19,99 Euro/Monat kostet. Wer bereits ein solches Abonnement besitzt, profitiert automatisch von den Erweiterungen für alle Ring Intercom-Geräte am selben Standort ohne zusätzliche Kosten.

Für bestehende User von Ring Intercom Video oder Audio gibt es zudem die Möglichkeit, die neuen Features 30 Tage lang kostenlos zu testen. Wer neu ist bei Ring, kann Ring Home Basic für 3,99 Euro/Monat abonnieren, um auf Premium-Funktionen für Ring Intercom zuzugreifen, auch wenn man keine anderen Ring-Gerät hat. Auch ohne Abonnement bleibt die Grundfunktionalität der Gegensprechanlage erhalten, darunter eine Fernentriegelung, Live-Videos und die Nutzung von Gast- oder virtuellen Schlüsseln. Die neue Quick-Replies-Funktion steht zudem allen kostenlos zur Verfügung. Ring Intercom lässt sich bei Amazon zu Preisen ab 79,99 Euro bestellen.