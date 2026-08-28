Die zweite Staffel von „Dark Matter“ feiert Premiere auf Apple TV

Mehr als zwei Jahre nach dem Ende der ersten Staffel „Dark Matter“, kehrt die zweite Staffel mit 10 neuen Folgen auf Apple TV zurück. Ab heute steht die erste Episode zum Streaming bereit, wobei wöchentlich neue Episoden erscheinen. Wer die Serie am Stück gucken möchte, muss sich also noch etwas gedulden, da das Finale für den 30. Oktober angesetzt ist.

Darum geht es in „Dark Matter“

„Dark Matter“ hat sich mittlerweile fest im Sci-Fi-Portfolio etabliert und reiht sich neben Produktionen wie Severance, Foundation oder Silo als eine der Vorzeige-Serien ein.

Die erste Staffel orientierte sich eng an der literarischen Vorlage von Blake Crouch und erzählte dessen Roman nahezu vollständig nach. Genau darin lag jedoch auch die eigentliche Schwierigkeit: Eine offizielle Fortsetzung in Buchform gibt es schlicht nicht. Kein Wunder also, dass viele Fans der Ankündigung einer zweiten Staffel zunächst mit einer gewissen Portion Skepsis begegneten.

Ein Punkt unterscheidet die Serie allerdings deutlich von anderen Buchverfilmungen: Crouch bleibt auch bei der Fortsetzung eng eingebunden und übernimmt sowohl die Rolle des Showrunners als auch die des Co-Autors. Die neue Handlung entstammt damit direkt der Feder desjenigen, der die Geschichte einst erfunden hat.

Bekannte Gesichter sorgen für Kontinuität

Auch bei der Besetzung setzt Apple auf Bewährtes, statt komplett neu zu starten. Erneut übernehmen Joel Edgerton und Jennifer Connelly die Hauptrollen, die schon in der ersten Staffel im Zentrum der Geschichte standen.

Mit dem Start der zweiten Staffel kehrt eine von Apples wichtigsten Sci-Fi-Produktionen zurück auf die Bildschirme. Die direkte Beteiligung von Blake Crouch dürfte dabei für zusätzliches Vertrauen bei der Fangemeinde sorgen. Ob die neue Geschichte jedoch tatsächlich an die Qualität der literarischen Vorlage anknüpfen kann, muss sich jetzt zeigen.