Sonos kann jetzt per ChatGPT gesteuert werden

Anfang des Monats hat Sonos die Funktion offiziell angekündigt, nun ist sie bereits verfügbar. Lautsprecher des Herstellers können ab sofort auch über ChatGPT gesteuert werden. Wie genau das funktioniert, was möglich ist und welche Probleme es aktuell noch gibt, verraten wir euch in diesem Blog-Beitrag.

So wird Sonos mit ChatGPT gekoppelt

Viel falsch machen kann man bei der Installation glücklicherweise nicht. Ihr öffnet ChatGPT entweder im Browser am Computer oder in der App auf eurem iPhone oder iPad. Über die Seitenleiste gelangt ihr in den Bereich „Plugins“, dort sucht ihr nach Sonos und aktiviert die Schnittstelle. Ihr werdet auf die Sonos-Webseite weitergeleitet und müsst euch mit eurem Sonos-Account anmelden. Direkt danach geht es im Chat mit ChatGPT weiter.

Diese Sonos-Befehle kann die KI für euch umsetzen

Ich möchte an dieser Stelle nicht zu große Erwartungen wecken, aber prinzipiell kann ChatGPT alles mit euren Sonos-Lautsprechern machen, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt. Den gewünschten Befehl schreibt oder diktiert ihr einfach in das Textfeld. Ich habe es mit diesen Beispielen versucht:

Heute um 15:00 Uhr Flur und Kinderzimmer koppeln. Dann drei Lieder von Herbert Grönemeyer spielen, angefangen mit Bochum.

Alle Lautsprecher koppeln, außer Kinderzimmer, und auf 60 Prozent Lautstärke aktuelle Malle Hits abspielen.

Diese Probleme gibt es aktuell noch

Prinzipiell funktioniert die Sonos-Anbindung über ChatGPT, allerdings gibt es noch den einen oder anderen Hakler. Bei der Grönemeyer-Wiedergabe ist mir das besonders aufgefallen: Nach dem ersten Lied startete kurz ein zweites Lied, bevor dann ein anderes abgespielt wurde. Als ich dann die Wiedergabe des zweiten Lieds pausierte, startete ein paar Minuten später dann das dritte Lied.

Ich hoffe, dass weiterhin an der Anbindung gearbeitet wird, denn prinzipiell lassen sich darüber ja interessante Dinge abbilden. Schade ist nur, dass die ganze Sache, anders als Sonos Voice Control, nicht lokal läuft, sondern auf eine Verbindung nach außen angewiesen ist.