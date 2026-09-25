SwitchBot K11+ Pro: Neuer kleiner Saugroboter mit Matter-Integration

Der bekannte Smart Home Zubehör-Hersteller SwitchBot bringt mit dem K11+ Pro einen neuen Saugroboter auf den Markt, der vor allem durch seine kompakte Bauweise auffällt. Gerade einmal 24,8 Zentimeter Durchmesser und 9,2 Zentimeter Höhe misst das Gerät. Damit soll der Roboter auch dort unterwegs sein können, wo größere Modelle an ihre Grenzen stoßen, etwa zwischen Stuhlbeinen, unter Möbeln oder in dicht eingerichteten Räumen. Trotz der geringen Größe kommt der K11+ Pro inklusive Absaugstation und ist in Schwarz und Weiß erhältlich.

Bei der Saugleistung legt SwitchBot gegenüber dem Vorgänger deutlich zu. Bis zu 12.000 Pa schafft der K11+ Pro und damit laut Hersteller das Doppelte des bisherigen Spitzenwerts des K11+. Ein optimierter Luftkanal soll dabei nicht nur Staub, Krümel, Tierhaare und Katzenstreu zuverlässig aufnehmen, sondern auch die Geräuschentwicklung reduzieren. Im Leise-Modus soll der Roboter auf rund 45 dB** kommen, was vor allem interessant für Einsätze im Homeoffice oder auch während der Nacht ist. Für die tägliche Pflege stehen zudem Einweg-Wischtücher zum Trockenwischen zur Verfügung.

Besonders auf Haustierhaushalte zielt das Bürstensystem des K11+ Pro. Die Hauptbürste besteht vollständig aus Gummi, wodurch sich Haare weniger leicht um die Walze wickeln sollen. Dazu kommt eine zweiarmige Anti-Tangle-Seitenbürste, die Haare und Schmutz löst und anschließend zur Saugöffnung transportiert. Zusammen mit der automatischen Staubentleerung soll der Wartungsaufwand sinken, beispielsweise dann, wenn regelmäßig Tierhaare und Feinstaub auf dem Boden landen.

LiDAR und Sensoren für die Navigation

Für die Orientierung setzt SwitchBot auf LDS-LiDAR zur Kartierung und Routenplanung. Ergänzend erkennt PSD-Nahbereichssensorik Möbelbeine und Wandkanten, damit der kleine Roboter möglichst präzise durch die Wohnung navigieren kann. Bis zu fünf Karten lassen sich speichern, wodurch der K11+ Pro auch für mehrere Etagen interessant ist. Mit einem Gewicht von rund 2,3 Kilogramm lässt er sich vergleichsweise einfach von einer Etage in die nächste tragen.

Auch bei der Vernetzung hat SwitchBot den K11+ Pro auf aktuelle Smart-Home-Anforderungen vorbereitet. Dank Matter-over-Wi-Fi lässt sich der Saugroboter mit kompatiblen Plattformen wie Apple Home verbinden. Sprachsteuerung über Siri, Alexa und Google Assistant ist ebenfalls möglich. Über die SwitchBot-App können Nutzer und Nutzerinnen Räume und Zonen auswählen, Zeitpläne anlegen sowie Sperrzonen und virtuelle Wände definieren. Außerdem lässt sich der Roboter in Automatisierungen integrieren, so dass er mit der Reinigung beginnt, sobald niemand mehr zu Hause ist.

Die kompakte Absaugstation nimmt dem K11+ Pro die regelmäßige manuelle Entleerung ab. Laut SwitchBot kann der Staubbehälter dabei bis zu 90 Tage automatisch entleert werden. Der neue Saugroboter ist ab sofort in Schwarz und Weiß über die offizielle SwitchBot-Website sowie Amazon erhältlich, der Kaufpreis liegt bei 399,99 Euro. Zum Marktstart gibt es in beiden Webshops einen satten Rabatt von 40 Prozent, so dass man bei einem Kauf bis zum 5. Oktober dieses Jahres nur 239,99 Euro zahlt.