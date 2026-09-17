Apple Watch: Das sagen die Tester zu den neuen Modellen

Morgen ist es endlich wieder soweit: Neue Apple-Hardware wird ausgeliefert. Neben dem neuen Mac mini und Mac Studio, die Apple bereits vor Wochen vorgestellt hat, gibt es auch das neue iPhone 18 Pro (Max) sowie die AirPods 5 und zwei neue Uhren. Die Apple Watch Series 12 und Apple Watch Ultra 4 stehen in den Startlöchern.

Ausgewählte Medienvertreter durften die neuen Modelle bereits vorab ausprobieren und berichten seit heute von ihren Erfahrungen. Richtig spektakulär wird es allerdings nicht, denn sowohl die Apple Watch Series 12 als auch die Apple Watch Ultra 4 sind nur kleine Upgrade im Vergleich mit den Vorgänger-Generationen.

CNET zur Apple Watch Series 12: „Im Moment gibt es an der Series 12 auch ohne die „Audio Intelligence“-Funktionen – und vielleicht sogar trotz dieser – eine Menge zu mögen. Ganz oben auf der Liste stehen zuverlässigere Gesundheitsdaten, eine längere Akkulaufzeit und ein flüssigerer, leistungsstärkerer Prozessor, der mein Gerät im Grunde für weitere Upgrades zukunftssicher macht, ohne es zu verlangsamen.“ (Testbericht lesen)

Tom’s Guide zur Apple Watch Ultra 4: „Das ist ohne Frage die bisher beste Apple Watch Ultra. Klar, es fehlen noch ein paar Dinge: Ich hätte gerne eine integrierte LED-Taschenlampe oder eine zweite Größenvariante für schmalere Handgelenke, aber die gesundheitsbezogenen Verbesserungen dieser Uhr – mit der kontinuierlichen Herzfrequenzmessung und den Erholungsdaten – helfen dir, intelligenter zu trainieren. Kleinigkeiten wie der „Readiness“-Wert und die „Daytime Vitals“ zeigen mir auf einen Blick, wie sehr sich mein langer Lauf auf meinen Körper ausgewirkt hat.“ (Testbericht lesen)

Wired zur Apple Watch Series 12: „Für alle, die schon sehnsüchtig auf einen einheitlichen Erholungswert von Apple gewartet haben, ist es endlich soweit. Die neue „Readiness“-App fasst Aktivitäts-, Schlaf- und andere Gesundheitsdaten zusammen, um einzuschätzen, wie gut ihr für den kommenden Tag gerüstet seid. Es dauert sieben Tage, bis der Wert anhand der Schlafdaten verfügbar ist – das ist bei Wearables üblich, um einen Ausgangswert zu ermitteln.“ (Testbericht lesen)

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