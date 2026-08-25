Apple stellt neuen Mac mini mit M6 und M5 Pro vor

Noch vor der großen iPhone-Keynote präsentiert Apple den neuen Mac mini, der fortan auf den M6-Chip in der Basisausstattung und auf den M5 Pro in der Premium-Variante setzt. Damit ist der Mac mini der erste Mac, der den neuen M6-Chip erhält.

„Der Mac mini war schon immer unser vielseitigster Mac. Ob als Heimcomputer, als Herzstück eines professionellen Studios oder als ständig aktives, autonomes Gerät – dieser kleine Mac kann einfach alles“, sagte Johny Srouji, Chief Hardware Officer bei Apple. „Heute treiben wir diese Vielseitigkeit noch weiter voran. Mit einer leistungsstärkeren CPU und Grafik, Neural Accelerators in der GPU und einer höheren Speicherbandbreite bietet der Mac mini mit M6 ein völlig neues Niveau an KI-Leistung. Und mit einer bis zu 18-Kern-CPU und einer 20-Kern-GPU ist der Mac mini mit M5 Pro ein ultrakompaktes Kraftpaket für komplexe Profi-Workflows. Wir können es kaum erwarten zu sehen, auf welche unglaublichen Arten die Leute ihn als Nächstes nutzen werden.“

Ausgestattet mit einer 12-Kern-CPU, also zwei Kerne mehr als zuvor, soll der M6 die weltweit schnellste Single-Thread-Leistung bringen, sodass alle Arbeiten sehr flott vonstattengehen. Gleichzeitig setzt Apple auf eine 12-Kern-GPU, die erstmals beim Mac mini über Neural Accelerators in jedem Kern verfügt, was zu einer bis zu viermal schnelleren KI-Leistung und doppelt so schneller Grafikleistung im Vergleich zum Mac mini mit M4 führt. Darüber hinaus liefert die brandneue Dual-16-Kern-Neural-Engine eine bis zu doppelt so hohe Leistung wie die Vorgängergeneration.

Der Mac mini mit M6, 12-Kern-CPU, 12-Kern-GPU, 16 GB RAM und 256 GB Speicher kostet 1.049 Euro. Upgrades bei RAM und Speicher lassen die Preise schnell in die Höhe schießen.

Mac mini mit M5 Pro mit einzigartiger Performance

Mit dem M5 Pro im Mac mini zeigt Apple, was ein solch kleiner Desktop-Computer wirklich kann. Der M5 Pro bringt eine CPU mit bis zu 18 Kernen mit, die bei Multithread-Aufgaben ordentlich Leistung liefert. Bei der GPU sind es bis zu 20 Kerne, ausgestattet mit einem überarbeiteten Shader-Kern und Raytracing der dritten Generation – ideal für anspruchsvolle 3D-Projekte, VFX-Arbeiten und Game-Development. Da jeder GPU-Kern jetzt über eigene Neural Accelerators verfügt, legt auch die KI-Performance im Vergleich zum Vorgänger-Mac-mini spürbar zu.

Beim Arbeitsspeicher unterstützt der Mac mini mit M5 Pro bis zu 64 GB Unified Memory bei einer Bandbreite von 307 GB/s. Dank seiner effizienten Leistung pro Watt bleibt das Gerät dabei leise und sparsam – womit er sich gut als dauerhaft laufender Desktop-Rechner für KI-Anwendungen oder kreative Workflows eignet.

Der Mac mini mit M5 Pro startet ab 1.999 Euro, wobei der bestausgestattete Mac mini 7.609 Euro kosten kann.

Das bieten beide Modelle

Alle neuen Modelle unterstützen schnelles Wi-Fi 7, Bluetooth 6 sowie 2,5-Gbit-Ethernet für schnellere kabelgebundene Verbindungen. Optional ist ein Upgrade auf 10-Gigabit-Ethernet möglich. Vorne gibt es zwei USB-C-Ports, die USB 3 unterstützen, sowie einen Kopfhöreranschluss mit Unterstützung für Kopfhörer mit hoher Impedanz.

An der Rückseite sitzen je nach Modell unterschiedliche Anschlüsse: Der Mac mini mit M6 bietet drei Thunderbolt-4-Ports, während beim Mac mini mit M5 Pro drei Thunderbolt-5-Ports zum Einsatz kommen – dazu kommen bei beiden Varianten HDMI und Ethernet. Dank Thunderbolt 5 lassen sich zudem mehrere Mac-mini-Geräte zu einem Cluster zusammenschließen, um große KI-Modelle direkt lokal laufen zu lassen.

Verfügbarkeit

Der neue Mac mini, sowohl mit M6 als auch mit M5 Pro, lässt sich ab sofort vorbestellen, wobei die Auslieferung ab dem 22. September startet.