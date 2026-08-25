Nanoleaf Shapes verbinden sich bald mit Philips Hue

Nanoleaf Shapes verbinden sich bald mit Philips Hue

Gemeinsame Sache zweier Konkurrenten?

Fabian3 Kommentare zu Nanoleaf Shapes verbinden sich bald mit Philips Hue
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Philips Hue App und Nanoleaf Module

In der Smart Home Welt bahnt sich eine ziemlich spannende Kooperation an: Philips Hue und Nanoleaf werden wohl schon in der kommenden Woche ein gemeinsames Produkt vorstellen. Das Philips Hue Wall Light Module soll die Nanoleaf Shapes Panels in die Hue App bringen. Was ist bisher bekannt?

Zunächst einmal wissen wir, dass die Nanoleaf-App nicht unbedingt das Maß der Dinge ist. Dort hat man zwar die vollständige Kontrolle über die LED-Module und kann einzelne Elemente gezielt ansteuern. Spätestens wenn es um die Anpassung von Effekten und Animationen ging, musste man sich aber schon tief mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen. Bei einer Steuerung über Matter und Plattformen wie Apple Home ist man dagegen auf eine Farbe für alle Module beschränkt.


Philips Hue bringt eigenen Nanoleaf Controller auf den Markt

Zusammen mit Philips Hue wird man nun einen anderen Weg wählen. Es gibt einen neuen Controller, der mit dem gewohnten Adapter mit der Nanoleaf-Installation verbunden wird. Kompatibel sind die neueren Nanoleaf Shapes in den Formen Triangle, Mini Triangle und Hexagon. Die älteren Nanoleaf Aurora Panels werden dagegen nicht unterstützt. Das Philips Wall Light Module verbindet sich per Bluetooth direkt mit der Hue-App, darüber hinaus ist der gewohnte Umweg über die Hue Bridge per Zigbee möglich.

So sieht das Philips Hue Wall Light Module im Detail aus.

In der Hue-App taucht die Nanoleaf-Installation mit bis zu 100 Panels dann in Form von bis zu fünf Lichtpunkten auf, die frei auf dem Farbkreis bewegt werden können. Hier gehe ich davon aus, dass die Hue-Intelligent automatisch für passende Farbverläufe an der Wand sorgen wird. Ebenso wird es eine Unterstützung für Szenen und Effekte geben.

Angeblich soll das Philips Hue Wall Light Module für die Verbindung mit Nanoleaf Shapes 39,99 Euro kosten. Alle Details, hier interessiere ich mich vor allem für die technischen Hintergründe, werden wir vermutlich nächste Woche im Rahmen der IFA erfahren – Philips Hue hat ja bereits zu einem Event eingeladen.

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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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Kommentare 3 Antworten

      1. 4000W geteilt 250V = 16A
        Die 250V ist eben die maximale Bemessungsspannung.

        Die „normalen“ 3.680W sollten damit kein Problem darstellen.

        Antworten

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