Apple Home Hub soll Gesichter erkennen und Profile wechseln

Die Chancen stehen hoch, dass Apple während der im September üblichen iPhone-Keynote eine neue Produktkategorie vorstellen wird. Ein Home Hub wird mittlerweile heiß gehandelt, es könnte sich um eine direkte Antwort auf Geräte wie den Echo Show von Amazon oder den Nest Hub von Google handeln. Aus technischer Sicht scheint Apple einige spannende Dinge zu implementieren.

Es ist ja bereits seit einiger Zeit bekannt, dass es den Home Hub von Apple nicht nur zum Aufstellen, sondern auch zum Aufhängen an der Wand geben soll. Zudem sollen Sensoren integriert sein, die erkennen können, ob sich eine Person im Raum und damit in der Nähe des Geräts befindet. Nun sind weitere Details bekannt geworden.

Apple Home Hub verfügt wohl über eine integrierte Kamera

Im Code von macOS Tahoe 26.7 hat MacRumors einige Details entdeckt, die sogar für eine integrierte Kamera sprechen. „Ich bin mir nicht sicher, wer da spricht. Bitte komm vor dieses Gerät und frag noch einmal“, heißt es. Und dann wird es recht eindeutig: „Tut mir leid, da dieses Gerät dich schon eine Weile nicht mehr gesehen hat, musst du die Frage noch einmal vor der Kamera stellen.“

Sollten sich mehrere Personen vor dem Gerät aufhalten, wird es wohl auch eine Option geben, um die Profile manuell im Kontrollzentrum zu wechseln. Ebenso soll es eine Option geben, persönliche Inhalte auf Wunsch auch komplett zu deaktivieren. Dazu heißt es: „Bevor ich dir dabei helfen kann, musst du ‚Persönliche Inhalte‘ aktivieren. Tippe in der App ‚Einstellungen‘ auf deinen Namen und schalte ‚Persönliche Inhalte‘ ein.“

Keine neuen Informationen gibt es rund um das mögliche Design des Apple Home Hub. Hier wurde in den vergangenen Jahren schon viel spekuliert, wirklich durchgesickert ist bis auf ein quadratisches und 7 Zoll großes Display aber noch nichts. Auch zum möglichen Preis gibt es noch keine Details, hier rechne ich aber nicht unbedingt mit einem Schnäppchen…