Apple Home Hub soll Gesichter erkennen und Profile wechseln

Die Chancen stehen hoch, dass Apple während der im September üblichen iPhone-Keynote eine neue Produktkategorie vorstellen wird. Ein Home Hub wird mittlerweile heiß gehandelt, es könnte sich um eine direkte Antwort auf Geräte wie den Echo Show von Amazon oder den Nest Hub von Google handeln. Aus technischer Sicht scheint Apple einige spannende Dinge zu implementieren.
Es ist ja bereits seit einiger Zeit bekannt, dass es den Home Hub von Apple nicht nur zum Aufstellen, sondern auch zum Aufhängen an der Wand geben soll. Zudem sollen Sensoren integriert sein, die erkennen können, ob sich eine Person im Raum und damit in der Nähe des Geräts befindet. Nun sind weitere Details bekannt geworden.
Apple Home Hub verfügt wohl über eine integrierte Kamera
Im Code von macOS Tahoe 26.7 hat MacRumors einige Details entdeckt, die sogar für eine integrierte Kamera sprechen. „Ich bin mir nicht sicher, wer da spricht. Bitte komm vor dieses Gerät und frag noch einmal“, heißt es. Und dann wird es recht eindeutig: „Tut mir leid, da dieses Gerät dich schon eine Weile nicht mehr gesehen hat, musst du die Frage noch einmal vor der Kamera stellen.“
Sollten sich mehrere Personen vor dem Gerät aufhalten, wird es wohl auch eine Option geben, um die Profile manuell im Kontrollzentrum zu wechseln. Ebenso soll es eine Option geben, persönliche Inhalte auf Wunsch auch komplett zu deaktivieren. Dazu heißt es: „Bevor ich dir dabei helfen kann, musst du ‚Persönliche Inhalte‘ aktivieren. Tippe in der App ‚Einstellungen‘ auf deinen Namen und schalte ‚Persönliche Inhalte‘ ein.“
Keine neuen Informationen gibt es rund um das mögliche Design des Apple Home Hub. Hier wurde in den vergangenen Jahren schon viel spekuliert, wirklich durchgesickert ist bis auf ein quadratisches und 7 Zoll großes Display aber noch nichts. Auch zum möglichen Preis gibt es noch keine Details, hier rechne ich aber nicht unbedingt mit einem Schnäppchen…
Kommentare 5 Antworten
Stellt mal ein Foto ein wie lächerlich klein 7″ an einer Wand aussehen würden.
Bei 7″ ist das Teil eine Totgeburt.
Ganz meine Meinung. 7 Zoll ist viel zu klein für einen visuellen Home Hub.
Wer nur eine Kamera sehen will, hat da vielleicht genug Platz aber wenn du ein paar Geräte und Musik und Kamera und dazu noch ein paar Routinen/Automationen brauchst, ist das viel zu klein! Ist ja kleiner als ein iPad Mini und das ist schon winzig für einen Home Hub!!
Außerdem steht im Text überall mittlerweile, dass es ein quadratisches Display ist aber der KI generierte Screenshot zeigt weiterhin ein rechteckiges Design und erlaubt auch keinerlei Größenvergleich, weil wirklich nur der Bildschirm zu sehen ist.
Mir fehlt hier der kritische Blick . Es wird hier berichtet dass der Hub Widgets anzeigen , an die Wand gehängt werden und Gesichter erkennen kann. Das klingt als ob das wahnsinnig Features währen . All das kann der amazon Echo seit Jahren . Die KI dort ist mittlerweile extrem gut und im übrigen sind da 15 Zoll schon eine andere Liga . Zudem kostet dieser rund 300€ . Ich denke damit ist alles gesagt . Ach was ich ganz vergessen habe , die vollumfängliche Siri gibt es mindestens bis zum Frühjahr nicht in Europa ….
Ich habe mir ein altes iPad an die wand gemacht. 10,9″ und das ist schon klein genug
Tut aber seinen Dienst.
Wer braucht denn sowas? Da kann ich auch mein iPad an die wand machen und es ist mobil