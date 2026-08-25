WaterField Designs Traverse Sling: Neue Umhängetasche mit ungewöhnlichem Design

WaterField Designs bringt mit dem Traverse Sling eine kompakte Umhängetasche auf den Markt, die vor allem durch ihren ungewöhnlichen diagonalen Reißverschluss auffällt. Das 2,5-Liter-Modell soll Alltagstauglichkeit mit einer eher eleganten, strukturierten Optik verbinden. Gefertigt wird die Tasche in kleinen Stückzahlen wie üblich in der hauseigenen Manufaktur in San Francisco.

Der Dreiviertel-Reißverschluss öffnet das Hauptfach weit und erleichtert den Zugriff auf den Inhalt. Gleichzeitig übernimmt er eine konstruktive Funktion: Er bildet einen stabilisierenden Ring um die Tasche und sorgt dafür, dass die flexible Außenhülle ihre Form behält. Zum Verstauen lässt sich der Traverse Sling dagegen flach zusammenlegen.

WaterField bietet den Sling Bag in drei Materialkombinationen an. Zur Auswahl stehen schwarzes oder blaues EcoPak-Material mit schwarzem Vollnarbenleder sowie gewachstes Canvas mit schokoladenbraunem Vollnarbenleder. EcoPak ist leicht und wasserdicht und verleiht der Tasche einen modernen Look, während das gewachste Canvas eher klassisch wirkt. Eine Lederblende auf der Vorderseite bildet bei allen Versionen den hochwertigen Akzent.

Für Smartphone, Schlüssel und Kleinkram

Auch bei der Organisation setzt der Traverse Sling auf Alltagstauglichkeit: Eine schnell erreichbare Fronttasche mit Schlüsselhalter nimmt häufig benötigte Dinge auf. Im Inneren gibt es zwei offene Fächer sowie ein längeres Fach auf der Rückseite für flache Gegenstände wie ein Smartphone. Das goldfarbene Innenfutter soll dabei helfen, den Überblick im Hauptfach zu behalten.

Der knapp vier Zentimeter breite Gurt verläuft diagonal und lässt sich anpassen, so dass die Tasche am Körper an Brust oder Rücken anliegt. Für einen schnellen Wechsel sorgt eine magnetische Fidlock-Schnalle: Die Tasche muss nicht über den Kopf gezogen werden und kann mit der Schnalle sogar an einem Stuhl befestigt werden. Wasserdichte YKK-Reißverschlüsse sollen zusätzlich dafür sorgen, dass der Inhalt bei schlechtem Wetter geschützt bleibt.

Die neue WaterField Designs Traverse Sling Tasche ist ab dem heutigen 25. August 2026 direkt im Webshop von WaterField Designs erhältlich und kostet 159 US-Dollar. Die EcoPak-Modelle wiegen laut Hersteller rund 255 Gramm, die Canvas-Version kommt auf etwa 300 Gramm. Die Abmessungen liegen bei 21,6 x 15,2 x 7,6 Zentimetern und sind damit kompakt genug für den Alltag, aber bieten mit 2,5 Litern genügend Stauraum für die wichtigsten Alltagsbegleiter.