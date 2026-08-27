Das iPhone 17 bleibt das weltweit meistverkaufte Smartphone

Apples iPhone 17 bleibt beliebt wie eh und je, denn auch im zweiten Quartal 2026 sichert sich das iPhone 17 seinen Platz als weltweit meistverkauftes Smartphone. Nachdem zum Verkaufsstart das iPhone 17 Pro Max das gefragteste Modell war, hat das iPhone 17 in den ersten drei Monaten zum Überholen angesetzt und sich die Pole-Position gesichert.

Das zeigt abermals eine Analyse von Counterpoint, die zeigt, dass das iPhone 17 im zweiten Quartal 6 Prozent des weltweiten Smartphone-Absatzes ausmachte und so weiterhin an der Spitze thront. Doch nicht nur das Standard-Modell ist gefragt, denn die beiden Pro-iPhones sichern sich die Plätze 2 und 3. Zusammen mit Samsung belegen die beiden Top-Smartphone-Hersteller die ersten 10 Plätze, sodass sie zusammen für einen Anteil von 26 Prozent des weltweiten Absatzes verantwortlich sind. Und das sind rund 2 Prozent mehr als im Vorjahr.

Aufgrund steigender Preise in der Smartphone-Branche ziehen viele Käufer und Käuferinnen die etwas günstigeren Modelle deutlich mehr in Betracht, was angesichts der ohnehin schon auf das gehobene Segment ausgerichteten Produktpalette von Apple weitgehend zu dessen Vorteil wirkte.

Apple sichert sich gleich 5 Plätze in den Top-10

In den Top-10 sichert sich Apple insgesamt fünf Plätze, denn auch das iPhone 17e als auch das iPhone 16 sind immer noch beliebte Smartphones. Da Apple dem iPhone 17e MagSafe und mehr Speicherplatz gegönnt und gleichzeitig den Preis nicht erhöht hat, konnte Apple auch hier mehr Absatz verzeichnen. Wer lieber zu einem Vorgängermodell greift, landet laut Statistik oft beim iPhone 16.

Im aktuellen Quartal verzeichnet der Smartphone-Markt einen Rückgang von rund 11 Prozent, was auf anhaltende Lieferengpässe und Preissteigerungen zurückzuführen ist. Während der Smartphone-Markt stagniert, konnten Apple und Samsung dennoch ihren Absatz steigern.