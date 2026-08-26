Anker Nano Travel Adapter mit Display funktioniert auf der ganzen Welt

Es ist nur noch etwas mehr als eine Woche bis zum Start der IFA in Berlin. Zur großen Messe wird Anker in der Hauptstadt seinen ersten eigenen Store eröffnen und sicherlich auch einige neue Produkte präsentieren. Eines davon hat sich jetzt schon auf Amazon gezeigt: Ein neuer Anker Nano Travel Adapter mit Display. Es wird zwar noch keine genaue Verfügbarkeit gegeben, das Ladegerät kann aber bereits für 69,99 Euro vorbestellt werden, einen genauen Starttermin gibt es jedoch nicht. Und es bringt einige Dinge mit, die wir so bei Reiseadaptern noch nicht gesehen haben.

Anker Nano Travel Adapter lädt MacBook schnell auf

Das ist in erster Linie ein integriertes Display, das verschiedene Daten anzeigen kann. Beispielsweise die aktuelle Ladeleistung an den vier Ports. Es gibt drei neue USB-C-Anschlüsse und einen klassischen USB-A-Port. Insgesamt steht eine Leistung von bis zu 100 Watt zur Verfügung. Diese verteilt sich nicht nur auf alle vier Ports, sondern steht auch an einem einzelnen Anschluss zur Verfügung. So kann, wenn es mal schnell gehen muss, ein MacBook gezielt mit 100 Watt geladen werden.

Der Anker Nano Travel Adapter kann mit Spannungen von 100 bis 275 Volt arbeiten. Auf der Rückseite gibt es insgesamt drei Anschlüsse für Stecker in Europa, Großbritannien und auch für die USA. Das Ladegerät ist dabei so gestaltet, dass es selbst bei ausgelutschten Hotelsteckdosen noch sicher in der Wand hält.

Insgesamt ein spannendes Gadget, das es wohl nicht nur in Silber, sondern auch in Grau geben wird. Preislich sind die 69,99 Euro natürlich eine Ansage. Wir alle kennen aber Anker und man kann davon ausgehen, dass es nach dem Marktstart durchaus mal ein paar Euro nach unten gehen kann. Wir halten daher auf jeden Fall die Augen auf und werden den Anker Nano Travel Adapter sicherlich auch mal ausprobieren.