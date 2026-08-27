Moment: Neue T-Series-Objektive fürs iPhone vorgestellt

Der bekannte Zubehör-Hersteller Moment erweitert das eigene Portfolio für mobile Fotografie und Videoproduktion mit der neuen Mobile Lens II Serie. Die überarbeiteten T-Series-Objektive sind speziell auf aktuelle iPhone-Kameras mit größeren Sensoren und höherer Auflösung abgestimmt. Dafür setzt Moment auf eine überarbeitete Konstruktion mit mehr Glas, die für eine präzisere Abbildung und eine natürlichere Bildwirkung sorgen soll. Die neuen Objektive sind ab sofort in Deutschland über Amazon erhältlich.

Für klassische Porträts und Motive mit etwas mehr Abstand gibt es das Tele 58mm Mobile Lens II für 149,99 Euro (Amazon-Link). Die Brennweite sorgt für eine dezente Kompression und kann dabei helfen, das Motiv stärker vom Hintergrund zu trennen. Wer deutlich weiter entfernte Motive einfangen möchte, bekommt mit dem SuperTele 240mm Mobile Lens II (Amazon-Link) für 179,99 Euro eine wesentlich längere Brennweite. Das Objektiv ist für die Periskop-Telekamera kompatibler iPhones ausgelegt und richtet sich unter anderem an Sport-, Wildlife- und Konzertaufnahmen.

Auch für weitläufige Szenen hat Moment neue Varianten im Programm. Das Wide 16mm Mobile Lens II (Amazon-Link) und das Fisheye 8mm Mobile Lens II (Amazon-Link) werden jeweils für 179,99 Euro angeboten. Das Wide-Modell sitzt zwischen der integrierten Weitwinkel- und Ultraweitwinkelkamera und soll einen großen Bildausschnitt ermöglichen, ohne gerade Linien unnötig stark zu verzerren. Noch extremer wird es mit dem Fisheye, das ein Sichtfeld von 200 Grad bietet. Damit eignet es sich besonders für Action, ungewöhnliche POV-Perspektiven oder Aufnahmen in beengten Räumen.

Anamorphotische Looks fürs Smartphone

Für Video-Fans stehen die Anamorphic II Lenses bereit. Die 1.33x-Variante (Amazon-Link) kostet 179,99 Euro, während die 1.55x-Version (Amazon-Link) mit 249,99 Euro zu Buche schlägt. Beide Varianten sind in den Looks Gold42, PanaBlue und Natural Tone erhältlich. Die Objektive stauchen das Kamerabild horizontal und ermöglichen nach dem Entzerren in der Postproduktion ein breites 2,40:1-Format. Gold42 erzeugt dabei warme Gold- und Amber-Reflexe, PanaBlue setzt auf blaue horizontale Lichtreflexe und Natural Tone hält die Effekte farblich zurückhaltender.

Für kleine Motive ergänzt Moment die Serie um das Macro 10x Mobile Lens II (Amazon-Link) und das Macro 75mm Mobile Lens II (Amazon-Link), die jeweils für 189,99 Euro erhältlich sind. Während das 10x-Modell auf besonders detailreiche Nahaufnahmen zielt, bietet das 75mm-Objektiv mehr Arbeitsabstand und eine natürlichere Perspektive. Dazu kommt der 67mm Lens Filter Mount II (Amazon-Link) für 39,99 Euro. Damit lassen sich kompatible Standardfilter wie ND-, CPL-, Diffusion-, Streak- oder UV-Filter an den passenden T-Series-II-Objektiven verwenden.

Damit deckt Moment inzwischen eine breite Palette an mobilen Brennweiten und Spezialeffekten ab: Vom vergleichsweise günstigen Teleobjektiv bis zum Supertele und den anamorphotischen Varianten. Das komplette Sortiment der Moment Mobile Lenses II ist in Deutschland über Amazon erhältlich. Je nach Objektiv können Foto- und Video-Fans damit unterschiedliche Bildwirkungen realisieren, ohne ausschließlich auf den digitalen Zoom oder die integrierten Kameralinsen des Smartphones angewiesen zu sein.