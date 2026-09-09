Nur Produktpflege: Das kann die neue Apple Watch Ultra 4 und Apple Watch Series 12

Neben den iPhones und den AirPods 5 hat Apple auch die neuen Generationen der eigenen Smartwatches präsentiert, nämlich die Apple Watch Series 12 und die Apple Watch Ultra 4.

Sowohl die Series 12 als auch Ultra 4 verfügen über ein völlig neues Gesundheits-Erfassungssystem, das auf der bestehenden Sensorik aufbaut, jedoch drei Kernelemente verbessert. So wurde beispielsweise die Elektrodenoberfläche vergrößert, um einen besseren Hautkontakt bei EKG-Messungen zu gewährleisten. Auch die Fotodioden wurden neu gestaltet, und die grünen LEDs sind größer und effizienter für die Herzfrequenzmessung. Apple behauptet, dass die neuen Modelle die akkuratesten Ergebnisse im Wearable-Bereich liefern sollen.

Eine neue Funktion hält Einzug bei der Apple Watch: „Readiness“. Das kommt jedem, der ein anderes Gerät als eine Apple Watch trägt, vielleicht bekannt vor, denn Fitbit, Garmin, Google und Samsung bieten bereits einen „Readiness“-Wert auf ihren Wearables an.

Apple misst eigene Aktivitäten und Ruhephasen, um jeden Tag mitzuteilen, wie fit man ist. In diesem Jahr erhält auch die „Gesundheit“-App ein neues Design. Es gibt einen neuen Reiter „Einblicke“, der eine von Apple Intelligence erstellte Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen enthält. Man kann sich eingehender mit Themen wie Fitness, Leistungsbereitschaft und Herzgesundheit befassen. Die App wird außerdem Vorschläge unterbreiten, die auf den eigenen Gewohnheiten basieren.

Health Age mit VO2Max-Test

„Health Age“ ist eine neue Funktion, die ebenfalls in die Health-App integriert wird. Sie wertet im Wesentlichen Kennzahlen wie die VO2max und den eigenen Schlaf aus, um aufzuzeigen, welche Gewohnheiten sich auf das Gesundheitsalter auswirken und wie man diese verbessern kann. Außerdem gibt es einen neuen Reiter „Longetivity“, mit dem man den allgemeinen Gesundheitszustand in Bezug auf Schlaf, Herzgesundheit und weitere Aspekte bewerten kann.

Es gibt auch einen neuen VO2Max-Test: Dabei wird die Kamera des iPhones genutzt, um zu beobachten, wie man die vorgeschlagenen Bewegungen ausführt, beispielsweise leichtes Auf-der-Stelle-Gehen oder Hüpfen, und die Atmung zu überwachen.

Ein weiteres neues Feature ist „Audio Intelligence“, das Gegenstück zu „Visual Intelligence“. Dazu gehört „Siri Recap“. Sie fasst Gespräche zusammen, zu denen man sich Notizen machen möchte, und man kann auch Zeitpläne festlegen. Das klingt im Grunde genommen nach einem Wearable zur Notizenerstellung mit KI. Doch wie bei Apple üblich, werden keine Audioaufnahmen gespeichert, die gesamte Synchronisierung ist durchgehend verschlüsselt und erfolgt datenschutzfreundlicher als bei der Konkurrenz. Audio Intelligence hilft zudem dabei, wichtige Geräusche zu erkennen, den Anschluss wiederzufinden und Notizen zu machen. Siri Recaps erfordert Apple Intelligence.

Im Inneren der Apple Watch Series 12 werkelt nun ein S11-Chip, ein Always-On Prozessor mit einer neuen Secure Enclave, die über einen dedizierten Speicherbereich für Audiodaten verfügt. Außerdem gibt es eine neue GPU und CPU, und die Apple Watch Design-Anpassungsoptionen für eine stärkere Individualisierung. Für die Series 12 sind neue Farben und Materialien erhältlich, darunter Space Grau, Schwarz, Hellgold und Dunkelbronze.

Die Apple Watch Ultra 4 verfügt über einen größeren Akku, ein S11-Modell, eine Akkulaufzeit von über zwei Tagen sowie die verbesserten Sensorfunktionen, die auch bei der Serie 12 zum Einsatz kamen. Das Ultra-Modell ist in den Farben Schwarz und Natur-Titan sowie mit neuen Armbändern erhältlich. Die Vorbestellungen für beide Modelle starten heute, die Auslieferung erfolgt ab dem 18. September 2026. Die Apple Watch Series 12 startet ab 399 USD, die Apple Watch Ultra 4 ab 799 USD.