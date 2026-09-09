Apple hat während der eigenen Keynote zuallererst das neue iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max präsentiert. Vorab die wichtige Info: Es wird weiterhin eine silberne Farbvariante geben, zudem gibt es ein Schwarz, ein ganz helles Blau namens „Glacier“ und Burgunderrot.

Im Inneren werkelt der neue A20 Pro-Chip von Apple, der als „herausragend“ beschrieben wird und über eine 2 nm-Technologie verfügt. Es gibt eine 6-Core-CPU, eine 7-Core-GPU für eine bis zu 40 Prozent bessere Grafik-Performance und eine Neural Engine mit insgesamt 32 Kernen, so dass eine bis zu 50 Prozent verbesserte Bandbreite ermöglicht wird. Ein internes Hitzemanagement-System soll vor Überhitzung des Smartphones schützen.

Zudem soll die Akkulaufzeit die „längste auf einem iPhone“ sein: 36 Stunden beim iPhone 18 Pro und bis zu 45 Stunden beim iPhone 18 Pro Max. Auch das Aufladen soll schneller werden, so dass das Gerät in nur 15 Minuten auf bis zu 50 Prozent geladen werden kann. Dafür sorgt auch der neue A20 Pro-Chip und interne Akku-Verbesserungen mit einem zwar kleineren Akku, der aber die gleiche und sogar bessere Leistung liefern soll.

Im Hinblick auf das verbaute Kamera-System der beiden Pro-Modelle gibt es eine 48 MP Fusion-Hauptkamera mit einer variablen Blende. Um eine variable Blende zu realisieren, hat Apple sechs lasergeschnittene Lamellen aus einem Polymerverbundwerkstoff entwickelt. Außerdem gibt es einen neuen Rotormechanismus und eine speziell angefertigte Linse, die die Teile bewegen und das Funktionieren dieses Systems mit variabler Blende gewährleisten. Porträtaufnahmen und der Nachtmodus sollten von einer Blende von bis zu f/1,8 profitieren. Die Blende lässt sich auch verengen, um mehr Details im Hintergrund einzufangen.

Kamera: Neue Pro Controls und Photographic Styles

Mit den Blendenlamellen lässt sich die Verschlusszeit anpassen, um Bewegungen einzufrieren oder Lichtreflexe einzufangen. Manuelle „Pro Controls“-Steuerelemente funktionieren auch bei Videoaufnahmen und ermöglichen so mehr Bewegungsunschärfe bei verschiedenen Bildraten. Es gibt eine neue intelligente Fokussierung, die mit Hilfe von KI-Modellen dafür sorgt, dass Motive scharf bleiben.

Auch die „Photographic Styles“ erhalten einige Neuerungen. Auf dem iPhone 18 Pro kann man in den Fotostilen Textur und Körnung steuern. Außerdem lassen sich damit die Hauttextur und die Hautfarben anpassen. Apple führt außerdem „Apple Reference Image“ ein: Damit lässt sich die Echtheit eines mit dem iPhone 18 Pro aufgenommenen Fotos nachweisen. Die Funktion ist in den Sensor integriert. Die neue Hauptkamera signiert die Fotodaten zum Zeitpunkt der Aufnahme auf Pixelebene.

Die Dynamic Island wurde zudem verkleinert und kann nun bis zu drei Live-Aktivitäten gleichzeitig anzeigen. Auch die bereits kolportierte Funktion des „iPhone Handoffs“ zur Nutzung zweier iPhones mit einer eSIM, wurde bestätigt. Wie bei iOS 27 schon angekündigt, kommen die neuen Pro (Max)-Modelle mit der neuen Siri-App, die neue Möglichkeiten im KI-Bereich bietet – allerdings vorerst nicht in Europa und China.

Das iPhone 18 Pro startet bei 1.199 USD mit 256 GB Speicher, das iPhone 18 Pro Max bei 1.299 USD mit der gleichen Speicherkapazität. Auch neues Zubehör, darunter ein Clear Case, Crossbody Straps und ein Wrist Strap werden zusammen mit den beiden neuen Smartphones erscheinen. Vorbestellungen starten am 12. September 2026, ab dem 18. September 2026 gehen die neuen Modelle in den offiziellen Verkauf.