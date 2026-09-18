Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete: Das neue Flaggschiff

Auf der IFA in Berlin hat Dreame sein neues Flaggschiff präsentiert, das ab dem 21. September im Handel durchstarten soll. Der Name des neuen Saug- und Wischroboters könnte dabei kaum einfacher sein: Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete. Kann man sich definitiv gut merken.

Bereits vor dem eigentlichen Verkaufsstart ist der neue Dreame-Roboter im Handel aufgetaucht, Bestellungen könnt ihr bereits bei Amazon und MediaMarkt für schlanke 1.499 Euro tätigen. Wir würden euch an dieser Stelle aber raten, noch bis Montag zu warten – zum Start soll es den Aqua20 Pro nämlich 300 Euro günstiger geben.

Das sind die Innovationen des neuen Dreame Aqua20 Pro Saugroboters

Neben der vermutlich längsten Produktbezeichnung, die es bisher jemals für einen Saug- und Wischroboter gegeben hat, baut Dreame auch einige spannende Innovationen ein. Das Highlight ist ohne Zweifel die Reinigung mit 180 Grad heißem Dampf. Wie genau funktioniert das?

Die zentrale Dampfquelle erzeugt innerhalb weniger Sekunden leistungsstarken Dampf. Dieser tritt anschließend aus vier Düsen aus und soll mit einer Temperatur von 180 Grad Celsius selbst hartnäckige, eingetrocknete Verschmutzungen lösen können. Im letzten Schritt nimmt die Wischrolle die gelösten Rückstände mit warmem Wasser auf und entfernt

sie – so wie wir es von klassischen Robotern dieser Art kennen.

Und auch sonst hat Dreame sich bei einem neuen Flaggschiff nicht ausgeruht. Für eine gründliche Reinigung entlang von Kanten fährt die neueste MopExtend-Technologie die Wischrolle um bis zu 8 Zentimeter aus – das ist deutlich weiter als beim Vorgänger. Hier werden wir auf jeden Fall genau nachmessen, wie hoch die ausfahrbare Konstruktion ist. Denn wenn sie nicht unter Möbel oder die Kühlschranktür passt, dann bringen auch 8 Zentimeter nicht viel. Es kommt halt nicht auf die Länge, sondern auf die Technik an.

Weitere Neuheiten des Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete

Verbesserte ProLeap-Hindernisüberwindung: Der Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete überwindet einstufige Hindernisse bis 5 Zentimeter und zweistufige Hindernisse bis 10 Zentimeter Höhe.

HyperStream Detangling DuoBrush 2.0: Eine Bürste mit Borsten löst Schmutz aus engen Fugen, während eine weiche TPU-Gummibürste größere Partikel aus Teppichen entfernt.

Saugleistung: Mt einer Saugleistung von 40.000 Pascal gehört der neue Dreame zu den leistungsstärksten Geräten auf dem Markt.

AutoSeal Guard: Beim Auffahren auf Teppiche verschließt der Roboter automatisch die Abdeckung der Wischrolle, damit diese nicht feucht werden.

TripleUp Tech: Hebt gleichzeitig die Seitenbürste um 10 Millimeter, die Hauptbürste um 5 Millimeter und den Wischmopp um 15 Millimeter an, sodass trockene und nasse Verschmutzungen nicht miteinander vermischt werden.