Dreame bringt fünf neue Nass- und Trockensauger

Auch Dreame lässt sich nicht lumpen und liefert kurz nach der IFA gleich fünf neue Nass- und Trockensauger. Die Preise liegen dabei zwischen 319 und 649 Euro, wobei es zum Start bis zu 80 Euro Rabatt gibt. Wir wollen euch einen Überblick über die neue T Series von Dreame verschaffen, hier der erste Überblick:

Die Einführungsangebote gelten noch bis zum 28. September? Aber was haben die verschiedenen Modelle zu bieten?

Dreame T12 Pro: Der günstige Einstieg

Das Basis-Modell der neuen T‑Familie. Mit 25.000 Pa Saugleistung nimmt das Modell alltäglichen Schmutz, Staub, Krümel und Flüssigkeiten in einem einzigen Reinigungsvorgang auf. Der T12 Pro verfügt über TangleCut 2.0, das ist besonders praktisch für Haushalte mit langen Haaren oder Haustieren. In der Station wird wie gewohnt eine Selbstreinigung durchgeführt, hier kommt 95 Grad heißes Wasser zum Einsatz.

Angebot dreame T12 Pro-A Nass- & Trockensauger,ultraschlank 9,85 cm,25.000 Pa Ultraschlankes Gerät, das selbst das Unerreichbare erreicht: Mit seinem ultraschlanken Gehäuse von 9,85 cm und einem flachen 180°-Design reinigt...

Kleiner denn je, stärker denn je: Der T12 Pro ist mit dem fortschrittlichen und bisher kleinsten und leistungsstärksten Motor von Dreame...

Dreame T14 Pro: Noch etwas mehr Komfort

Hier gibt es schon ein bisschen mehr Komfort, etwa dank der intelligenten Schmutzerkennung. Sie analysiert den Boden während der Reinigung kontinuierlich und passt die Reinigungsleistung automatisch an die jeweilige Situation an. Außerdem sorgen angetriebene Räder für bessere Manövrierbarkeit und die Reinigungslösung wird automatisch dosiert.

Angebot dreame T16 Pro Steam Nass- & Trockensauger, 200 °C Dampf ThermoRinse Entfetten mit 90 ℃: Der T16 Pro Steam wurde für die Küchenreinigung entwickelt und verwendet 90 °C heißes Wasser, um die Bürste...

Präzises Reinigen mit intelligentem Anmischen der Reinigungslösung: Das AutoAdapt-Reinigungssystem erkennt den Verschmutzungsgrad mit 5-mal...

Dreame T15 Pro Heat: Mit dreiseitiger Kantenreinigung

Mit 30.000 Pascal Saugleistung und einer 90 Grad Heißwasserreinigung entfernt er alltäglichen Schmutz und Flecken besonders effektiv. Die dreiseitige Kantenreinigung reicht dabei besonders nah an Wände und Fußleisten sowie bis in Ecken.

Angebot dreame T15 Pro Heat-A Nass-&Trockensauger, Wischen mit 90 °C heißem Wasser ThermoRinse bei 90 ℃ gegen Fettflecken: Der T15 Pro Heat-A wurde speziell für die Küchenreinigung entwickelt und verwendet 90 °C heißes Wasser...

Präzises Reinigendurch intelligente Lösungsmischung: Das AutoAdapt-Reinigungssystem erkennt den Verschmutzungsgrad mithilfe von 5-mal präziseren...

Dreame T16 Pro Heat: Mit Roboterarm?

Hier setzt der Hersteller noch einen oben drauf und erhöht den Komfort mit spannenden Technologien. Damit Verschmutzungen auch dort erreicht werden, wo sie sich besonders gerne sammeln, fährt der intelligente WhaleSweep Robotic Arm automatisch in Richtung Kanten und Ecken aus und ermöglicht eine Reinigung entlang von drei Seiten.

Angebot dreame T16 Pro Heat-A Nass- & Trockensauger, Triple-Edge ThermoRinse Entfetten mit 90 ℃: Der T16 Pro Heat-A wurde für die Küchenreinigung entwickelt und verwendet 90 °C heißes Wasser, um die Bürste...

Präzises Reinigen mit intelligentem Anmischen der Lösung: Das AutoAdapt Reinigungssystem erkennt den Verschmutzungsgrad mit 5x schärferen...

Dreame T16 Pro Steam: Das derzeitige Top-Modell

Hier kommen alle spannenden Technologien zusammen. Dazu gesellt sich die SaunaClean Technologie. Sie arbeitet mit 200 Grad heißem Dampf und ermöglicht eine besonders intensive Reinigung stark beanspruchter Wohnbereiche.