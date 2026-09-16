Das sind die beiden neuesten Produkte von Govee

Die große Hue-Explosion mit vielen neuen Produkten von Philips Hue haben wir erst hinter uns – schaut euch das gerne noch einmal in unserem ausführlichen YouTube-Video an. Aber auch Govee, der große Konkurrent aus Asien, hat wieder etwas Neues auf Lager. Die Govee Christmas Lichterkugeln und die Govee Nachttischlampe sind ab sofort auf Amazon verfügbar.

Eine Nachttischlampe? Da kennen wir ja bereits die mehr als 200 Euro teure Philips Hue Twilight. Govee ist hier mal wieder deutlich günstiger, die „Govee Wallwash Table Lampe“ kostet nur 89,99 Euro. Zusätzlich lässt sich zum Start ein 10-Euro-Coupon auf der Produktseite bei Amazon aktivieren.

Die Govee Nachttischlampe ist um 360 Grad drehbar und soll mit drei separat steuerbaren LED-Modulen die Wand anstrahlen. Dort entsteht dann, wenn gewünscht mit verschiedenen Farben, ein Wallwasher-Effekt. „Die 3-Linsen-Struktur erweitert den Abstrahlwinkel drastisch und sorgt selbst bei geringem Wandabstand (20 cm) für eine beeindruckende, großflächige Farbatmosphäre im Raum“, schreibt Govee.

Zudem gibt es ein Licht an der Vorderseite, das euren Nachttisch selbst ausleuchtet. Eine Besonderheit dabei: Die Lichtkugel kann auf dem Standfuß frei platziert werden, so dass ihr den Abstrahlwinkel selbst bestimmen könnt. Allerdings konnte ich keine Schalter oder Tasten entdecken, was die Steuerung auf dem Nachttisch definitiv erleichtern würde. Immerhin ist Matter mit an Board und prinzipiell könnt ihr das Ding ja auch überall im Haus aufstellen.

Govee Nachttischlampe Wandfluter LED 2-in-1, RGBWW Tischlampe 360° Flexibel 2-in-1 Design mit Duale-Lichtquelle: Vorderlicht RGBWWIC und Rücklicht RGBWW lassen sich völlig unabhängig voneinander steuern. Passen Sie Farbe...

3-Zonen-Wandflutungseffekt: Dank der Luminblend+-Technologie und drei unabhängig gesteuerten IC-Zonen genießen Sie nahtlose, lebendige...

Die etwas anderen Christbaumkugeln von Govee

Zusätzlich zu der Tischleuchte bringt Govee ein weiteres neues Produkt, das gleich im Doppelpack bei euch landet. Die „Govee Ball Lights“ gibt es für 129,99 Euro, leider aktuell noch ohne zusätzlichen Rabatt.

Es handelt sich um zwei Lichterkugeln mit jeweils 140 LEDs und einem Durchmesser von 30 Zentimetern. Sie sind für den Außenbereich gedacht und wasserdicht und kältebeständig gefertigt. Zudem lassen sich die Kugeln einfach zusammenklappen, so dass sie platzsparend verstaut werden können. Im Lieferumfang sind Haken, Schrauben und Kabelbinder enthalten, um die Installation bzw. das Aufhängen an einem Ort eurer Wahl zu ermöglichen.